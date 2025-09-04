У Comfy відбулися зміни в команді топменеджменту: деталі

Мережа з продажу побутової техніки та електроніки Comfy оголосила про кадрові зміни в команді топменеджменту. На посаду директорки зі стратегічного розвитку та управління прибутковістю CRO (Chief Revenue Officer) призначено Олену Мелещенко, а фінансову дирекцію очолила Ганна Демченко.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, нові призначення мають на меті посилити систему контролю, планування та управління фінансами і ефективністю за європейськими стандартами.

Що відомо про кадрові призначення

Олена Мелещенко працює в компанії Comfy 16 років. До призначення на посаду Chief Revenue Officer вона очолювала фінансову дирекцію. За цей час компанія розвинула співпрацю з аудиторськими компаніями "Великої четвірки", впровадила ERP-систему Microsoft Dynamics AX, успішно пройшла крізь виклики пандемії та повномасштабного вторгнення, а також досягла рекордного річного виторгу у 1 мільярд доларів.

Фото: Олена Мелещенко

На новій посаді вона зосередиться на розвитку ключових напрямів зростання, підвищенні дохідності бізнесу та реалізації довгострокових ініціатив.

Ганна Демченко має понад 25 років досвіду у сфері фінансів. Вона пройшла кар'єрний шлях від бухгалтерки до керівниці різних фінансових функцій, топ менеджерки в американській транснаціональній компанії Procter & Gamble в Україні. Очолювала фінансовий напрям австрійської страхової компанії UNIQA у Польщі на посаді віцепрезидентки правління. Була фінансовою директоркою в підрозділі швейцарської інноваційної фармацевтичної компанії Roche в Україні. З 2022 року очолювала фінансовий департамент у фармацевтичній компанії "Дарниця".

Фото: Ганна Демченко

Від початку повномасштабного вторгнення Ганна очолила фінансову функцію Благодійної Фундації YellowBlueForce Foundation, і є наразі незалежною членкинею наглядової ради Державного оператора тилу (DOT) при Міністерстві Оборони України. Ганна має досвід в розбудові функції стратегічного керування закупівлями, створення функції внутрішнього аудиту, контролю та комплаєнс. 2025 року увійшла до рейтингу Топ-30 найкращих фінансових директорів найбільших компаній за версією видання Delo.ua.

Серед першочергових завдань Ганни Демченко в Comfy: подальша розбудова фінансової функції компанії за міжнародними стандартами, розвиток функціоналу внутрішнього аудиту та контролю, планування та управління фінансами задля ефективного використання ресурсів, а також підтримка стратегічних напрямів розвитку компанії та продуктивна співпраця з інвесторами.

Нагадаємо, у січні 2025 року Європейський банк реконструкції та розвитку вирішив надати ритейлеру побутової техніки та електроніки Comfy (ТОВ "Комфі Трейд") кредит у розмірі 25 млн євро на розвиток мережі.