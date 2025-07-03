У российского бизнес-партнера семьи Герусов до сих пор есть компании в Украине — СМИ

Кирилл Дмитриев, руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и один из главных переговорщиков Кремля с Западом, остается совладельцем украинского бизнеса.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на " Главком ".

Согласно информации, Дмитриев имеет украинскую регистрацию (адрес в Киеве по ул. Предславинская, 38) и до сих пор выступает основателем и руководителем благотворительной организации "Фонд социальных инициатив Кирилла Дмитриева", а также основателем всеукраинской общественной организации "Антикризис". Обе структуры зарегистрированы в столице с 2009 года.

Кроме того, он владеет 12,5% в уставном капитале киевского ООО "Украинская мечта" — компании, которая занимается рыночными исследованиями и рекламой. Ее бенефициаром является Николай Лысак, руководителем Владислав Мельохин.

Связь с семьей Герусов

В этом бизнесе Кирилл Дмитриев был партнером семьи народного депутата от "Слуги народа" и председателя парламентского комитета по энергетике Андрея Геруса. указал, что его жена контролировала совместный бизнес с Дмитриевым.

После выхода Натальи Герус из состава конечных бенефициаров "Украинской мечты" ее место занял Николай Лысак. В то же время она оставила и должность директора. Кроме того, "Украинская мечта" владеет 98,59% корпоративных прав в ООО "Элит Экокарпат" — компании, которую до марта 2025 года также контролировала Наталья Герус.

Кирилл Дмитриев возглавляет РФПИ с 2011 года. В феврале 2025 г. он стал специальным представителем президента РФ Владимира Путина по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами. Это предназначение напрямую связано с попытками Кремля сформировать переговорную платформу из США по войне в Украине.

По данным Главкома, Дмитриев встречался в Вашингтоне с американским спецпредставителем Стивом Виткоффом после публичных заявлений Дональда Трампа о неудовлетворении позицией Путина на переговорах.

С 2022 года Кирилл Дмитриев находится под санкциями США, Канады, Великобритании и Австралии. Он также входит в советы директоров государственных российских корпораций — "Газпромбанк", "Ростелеком", "Россети", "Алроса", "Транснефть" и "РЖД".