Російський бізнес-партнер родини Герусів досі має компанії в Україні — ЗМІ

Кирило Дмитрієв, керівник Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) та один з головних переговорників Кремля із Заходом, залишається співвласником українського бізнесу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Главком".

Згідно з інформацією, Дмитрієв має українську реєстрацію (адреса у Києві на вул. Предславінська, 38) та досі виступає засновником і керівником благодійної організації "Фонд соціальних ініціатив Кирила Дмитрієва", а також засновником всеукраїнської громадської організації "Антикриза". Обидві структури зареєстровані в столиці з 2009 року.

Крім того, він володіє 12,5% у статутному капіталі київського ТОВ "Українська мрія" — компанії, яка займається ринковими дослідженнями та рекламою. Її бенефіціаром є Микола Лисак, керівником — Владислав Мельохін.

Зв'язок із родиною Герусів

У цьому бізнесі Кирило Дмитрієв був партнером родини народного депутата від "Слуги народу" та голови парламентського комітету з енергетики Андрія Геруса. Його дружина Наталія Герус до 22 лютого 2025 року була директоркою та контролеркою "Української мрії", а сам депутат очолював компанію з 2011 по 2019 рік. У декларації за 2024 рік Андрій Герус вказав, що його дружина контролювала спільний бізнес із Дмитрієвим.

Після виходу Наталії Герус зі складу кінцевих бенефіціарів "Української мрії" її місце обійняв Микола Лисак. Водночас вона залишила й посаду директорки. Крім того, "Українська мрія" володіє 98,59% корпоративних прав у ТОВ "Еліт Екокарпат" — компанії, яку до березня 2025 року також контролювала Наталія Герус.

Кирило Дмитрієв очолює РФПІ з 2011 року. У лютому 2025 року він став спеціальним представником президента РФ Володимира Путіна з економічного співробітництва із зарубіжними країнами. Це призначення напряму пов’язане з намаганнями Кремля сформувати переговорну платформу із США щодо війни в Україні.

За даними Главком, Дмитрієв зустрічався у Вашингтоні з американським спецпредставником Стівом Віткоффом після публічних заяв Дональда Трампа про незадоволення позицією Путіна на переговорах.

Із 2022 року Кирило Дмитрієв перебуває під санкціями США, Канади, Великої Британії та Австралії. Він також входить до рад директорів державних російських корпорацій — "Газпромбанк", "Ростелеком", "Россеті", "Алроса", "Транснефть" та "РЖД".