У завода братьев Медведчука и Казака забрали земельный участок во Львове

Суд обязал завод "Бетонстрой", до сих пор принадлежащий братьям скандальных нардепов Виктора Медведчука и Тараса Козака Сергею Медведчуку и Богдану Козаку, вернуть Львову земельный участок из-за миллионных долгов по аренде.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает zaxid.net.

Речь идет о земельном участке промышленного назначения по улице Шевченко, 327 во Львове. По адресу расположены мощности завода, в том числе часть открытого состава металла и подъездной железнодорожный путь. Договор аренды был подписан еще в 2020 году сроком на десять лет, однако прокуратура доказала, что арендатор нарушал финансовые обязательства.

Основанием для судебного иска стала систематическая неуплата арендной платы. В общей сложности речь идет о почти 833,6 тыс. грн.

По данным следствия, предприятие перестало платить за землю еще в 2023 году, допуская просрочку в течение многих месяцев подряд.

Суд удовлетворил иск Галицкой окружной прокуратуры, действовавшей в интересах Львовского городского совета, и обязал предприятие вернуть земельный участок в коммунальную собственность.

Завод Медведчука и Казака

Согласно данным Youcontrol, юридическое лицо ООО "Бетонстрой" было зарегистрировано в 2002 году. Размер уставного капитала юридического лица составляет 11,06 млн. грн.

Согласно открытым реестрам, конечными бенефициарами "Бетонстроя" выступают Богдан Козак и Сергей Медведчук, братья бывших народных депутатов Тараса Козака и Виктора Медведчука.

В рамках уголовного производства по государственной измене завод был передан в управление Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) по решению Лычаковского районного суда Львов.

Также АРМА зафиксировало незаконное использование арестованного завода ООО "Бетонстрой". В частности, на объекте зафиксирована незаконная эксплуатация арестованных мощностей — изготовление и сбыт бетонных растворов, готовых к использованию.

Также обнаружено использование специального транспорта, предназначенного для перевозки продукции.

В октябре 2025 года АРМА начало конкурс на Prozorro по поиску управляющего для завода "Бетонстрой".