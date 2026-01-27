Запланована подія 2

У завода братів Медведчука та Козака забрали земельну ділянку у Львові

Бетонбуд
ТОВ "Бетонбуд" регулярно боргує міській раді за оренду землі / АРМА

Суд зобов’язав завод "Бетонбуд", що досі належить братам скандальних нардепів Віктора Медведчука та Тараса Козака Сергію Медведчуку та Богдану Козаку, повернути Львову земельну ділянку через мільйонні борги з оренди.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє zaxid.net.

Йдеться про земельну ділянку промислового призначення на вулиці Шевченка, 327 у Львові. За адресою розташовані потужності заводу, зокрема частина відкритого складу металу та під’їзна залізнична колія. Договір оренди був підписаний ще у 2020 році терміном на десять років, однак прокуратура довела, що орендар порушував фінансові зобов’язання.

Підставою для судового позову стала систематична несплата орендної плати. Загалом йдеться про майже 833,6 тис. грн.

За даними слідства, підприємство припинило платити за землю ще у 2023 році, допускаючи прострочення протягом багатьох місяців підряд. 

Суд задовольнив позов Галицької окружної прокуратури, яка діяла в інтересах Львівської міської ради, та зобов’язав підприємство повернути земельну ділянку в комунальну власність.

Завод Медведчука та Козака

Згідно з даними Youcontrol, юридична особа ТЗОВ "Бетонбуд" було зареєстровано в 2002 році. Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 11,06 млн грн.

Згідно з відкритими реєстрами, кінцевими бенефіціарами "Бетонбуду" виступають Богдан Козак та Сергій Медведчук, брати колишніх народних депутатів  Тараса Козака та Віктора Медведчука.

У рамках кримінального провадження щодо державної зради завод був переданий в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) за рішенням Личаківського районного суду Львова.

Також АРМА зафіксувало незаконне використання арештованого заводу ТОВ "Бетонбуд". Зокрема, на об’єкті зафіксовано незаконну експлуатацію арештованих потужностей — виготовлення та збут бетонних розчинів, готових для використання.

Також виявлено використання спеціального транспорту, призначеного для перевезення продукції.

У жовтні 2025 року АРМА розпочало конкурс на Prozorro з пошуку управителя для заводу "Бетонбуд".

Автор:
Світлана Манько