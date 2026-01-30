Убытки на 7,5 млн грн: в Днепре разоблачили масштабную махинацию на закупке дров для ВСУ

Чиновника Днепровского квартирно-эксплуатационного управления подозревают в убытках на 7,5 млн грн из-за закупки дров для армии по завышенным ценам.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, подозреваемый был ответственен за организацию закупок для нужд обороны. Однако вместо проведения анализа рынка он установил необоснованно высокую ожидаемую стоимость топливной древесины. В дальнейшем он инициировал проведение открытых торгов на основе этих цифр.

Как следствие, Днепровское КЭУ закупило более 4 тысяч складов дров по ценам, значительно превышающим рыночные. Сумма нанесенного государству ущерба, по выводам экспертов, превышает 7,5 млн грн.

Пока начальнику топливной группы сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия). Если вина будет доказана, должностному лицу грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Досудебное расследование ведут следователи Главного следственного управления по оперативной поддержке Департамента стратегических расследований Нацполиции.

Правоохранители продолжают собирать доказательную базу и устанавливать всех лиц, причастных к финансовым махинациям в оборонной сфере.

Ранее в Киевской области частное предприятие пыталось отправить в Румынию 17 вагонов деловой древесины, замаскированной под обычную топливную. схему организовали сразу после того, как правительство приняло решение о запрете экспорта топливной древесины с 21 ноября 2025 года.