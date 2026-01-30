Запланована подія 2

Читать на русском

Збитки на 7,5 млн грн: у Дніпрі викрили масштабну махінацію на закупівлі дров для ЗСУ

дрова
У Дніпрі викрили масштабну махінацію на закупівлі дров для ЗСУ / Depositphotos

Посадовця Дніпровського квартирно-експлуатаційного управління підозрюють у збитках на 7,5 млн грн через закупівлю дров для армії за завищеними цінами.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, підозрюваний був відповідальним за організацію закупівель для потреб оборони. Проте замість проведення аналізу ринку, він встановив необґрунтовано високу очікувану вартість паливної деревини. У подальшому він ініціював проведення відкритих торгів на основі цих цифр.

Як наслідок, Дніпровське КЕУ закупило понад 4 тисячі складометрів дров за цінами, що значно перевищували ринкові. Сума завданих державі збитків, за висновками експертів, перевищує 7,5 млн грн.

Наразі начальнику паливної групи повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки). Якщо провину буде доведено, посадовцю загрожує позбавлення волі на строк до п'яти років.

Досудове розслідування ведуть слідчі Головного слідчого управління за оперативної підтримки Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

Правоохоронці продовжують збирати доказову базу та встановлювати всіх осіб, причетних до фінансових махінацій в оборонній сфері.

Раніше у Київській області приватне підприємство намагалося відправити до Румунії 17 вагонів ділової деревини, замаскованої під звичайну паливну. схему організували одразу після того, як Уряд ухвалив рішення про заборону експорту паливної деревини з 21 листопада 2025 року. 

Автор:
Тетяна Бесараб