Убытки на 3 млн гривен: разоблачена схема поставки сомнительных реагентов для "Киевводоканала"

работник полиции, подозреваемые
Правоохранители разоблачили организованную группу. / Офис Генерального прокуроры Украины

Правоохранители разоблачили организованную группу, которая поставляла ЧАО "АК "Киевводоканал" непригодные для эффективной очистки воды химические реагенты. В результате преступной схемы предприятию нанесен ущерб на сумму свыше 3 миллионов гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Офиса генерального прокурора.

Следствие установило, что организатор мошеннической схемы привлек в группу директора коммерческой компании. По предварительному сговору они заменили качественный коагулянт хлорида железа дешевым аналогом сомнительного качества.

Чтобы скрыть замену, злоумышленники подделали отчетную документацию.

В настоящее время организатору и директору общества, которое занималось поставкой, поставлено в известность о подозрении в завладении имуществом и служебном подлоге. Сотрудникам компании, которые помогали совершению преступления, также инкриминируют соучастие. Подозреваемым избрана мера пресечения — содержание под стражей.

Ранее сообщалось, что "Киевводоканал" получил 10 млн грн штрафа. АМКУ признал действия предприятия, заключающиеся в разработке и применении правил приема сточных вод абонентов в систему канализации города Киева, нарушением законодательства о защите экономической конкуренции посредством злоупотребления монопольным положением на рынке услуги по централизованному водоотводу.

Автор:
Татьяна Ковальчук