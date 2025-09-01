Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Збитки на 3 млн гривень: викрито схему постачання сумнівних реагентів для "Київводоканалу"

працівник поліції, підозрювані
Правоохоронці викрили організовану групу. / Офіс Генерального прокурора України

Правоохоронці викрили організовану групу, яка постачала ПрАТ "АК "Київводоканал" непридатні для ефективного очищення води хімічні реагенти. У результаті злочинної схеми підприємству завдано збитків на суму понад 3 мільйони гривень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

Слідство встановило, що організатор шахрайської схеми залучив до групи директора комерційної компанії. За попередньою змовою вони замінили якісний коагулянт хлориду заліза на дешевий аналог сумнівної якості.

Фото 2 — Збитки на 3 млн гривень: викрито схему постачання сумнівних реагентів для "Київводоканалу"

Щоб приховати підміну, зловмисники підробили звітну документацію.

Наразі організатору та директору товариства, що займалося постачанням, повідомлено про підозру в заволодінні майном та службовому підробленні. Працівникам компанії, які допомагали вчиненню злочину, також інкримінують співучасть. Підозрюваним обрано запобіжний захід — тримання під вартою.

Фото 3 — Збитки на 3 млн гривень: викрито схему постачання сумнівних реагентів для "Київводоканалу"

Раніше повідомлялося, що "Київводоканал" отримав 10 млн грн штрафу. АМКУ визнав дії підприємства, які полягають у розробленні та застосуванні правил приймання стічних вод абонентів у систему каналізації міста Києва, порушенням законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді зловживання монопольним становищем на ринку послуги з централізованого водовідведення.

Автор:
Тетяна Ковальчук