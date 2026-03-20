Удар по Meta и Google: гендиректор Pinterest поддержал ограничение доступа для подростков

Гендиректор Pinterest призвал ограничить доступ подросткам / Depositphotos

Генеральный директор Pinterest Билл Реди выступил с громким заявлением, призвав мировых лидеров официально запретить использование социальных сетей для подростков младше 16 лет.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает агентство Reuters.

Его заявление появилось на фоне резонансного судебного процесса в Лос-Анджелесе, где присяжные рассматривают обвинения против технологических гигантов Google и Meta.

Компании упрекают в том, что их приложения непосредственно подпитывают кризис психического здоровья среди подростков.

Гендиректор Pinterest привел в качестве успешной модели опыт Австралии, которая уже ввела возрастное ограничение на уровне 16 лет. Интересно, что Pinterest остается в свободном доступе для подростков.

Спикер Pinterest отказался предоставлять дополнительные комментарии к публикации своего руководителя, однако позиция компании уже существенно отличается от общего курса рынка.

Призыв Реди к полному запрету ставит его в оппозицию к руководителям крупнейших мировых соцсетей, которые находятся под мощным давлением регуляторов и судов.

Несмотря на то, что треть пользователей Pinterest — представители поколения Z в возрасте от 17 до 25 лет, компания готова поддержать ограничения для младших подростков.

Пока официальные правила платформы позволяют регистрацию с 13 лет, однако публичное заявление гендиректора свидетельствует о готовности к пересмотру этих норм ради защиты ментального здоровья несовершеннолетних.

Напомним, в декабре 2024 года сообщалось. что Австралия стала первой страной, запретившей социальные сети для детей в возрасте до 16 лет, заблокировав доступ к ним. Платформы должны блокировать подростков, по другому им грозят колоссальные штрафы.

Автор:
Татьяна Бессараб