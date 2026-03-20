Чотири роки великої війни

Україна на межі блекауту

ТопФінанс 2026

20 років&nbsp;Delo.ua

У жіночому підприємництві є Сенс!

Галузеві лідери 2025 року

Лідери бізнес-репутації 2025

Двадцять сталевих років

Топ платників податків 2025

Історії успіху з Ощадом

Найкращі роботодавці 2025

Власна справа

Інвестиції в освіту

Навчання для життя

ТОП 50 СЕО

Вільна енергія

Smart Money

Удар по Meta та Google: гендиректор Pinterest підтримав обмеження доступу для підлітків

Гендиректор Pinterest закликав обмежити доступ підліткам / Depositphotos

Генеральний директор Pinterest Білл Реді виступив із гучною заявою, закликавши світових лідерів офіційно заборонити використання соціальних мереж для підлітків віком до 16 років. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє агентство Reuters.

Його заява з’явилася на тлі резонансного судового процесу в Лос-Анджелесі, де присяжні розглядають звинувачення проти технологічних гігантів Google та Meta.

Компанії закидають те, що їхні додатки безпосередньо підживлюють кризу психічного здоров'я серед підлітків.

Гендиректор Pinterest навів як успішну модель досвід Австралії, яка вже запровадила вікове обмеження на рівні 16 років. Цікаво, що там Pinterest залишається у вільному доступі для підлітків.

Речник Pinterest наразі відмовився надавати додаткові коментарі до публікації свого керівника, проте позиція компанії вже суттєво відрізняється від загального курсу ринку.

Заклик Реді до повної заборони ставить його в опозицію до керівників найбільших світових соцмереж, які наразі перебувають під потужним тиском регуляторів та судів.

Попри те, що третина користувачів Pinterest — це представники покоління Z віком від 17 до 25 років, компанія готова підтримати обмеження для молодших підлітків.

Наразі офіційні правила платформи дозволяють реєстрацію з 13 років, проте публічна заява гендиректора свідчить про готовність до перегляду цих норм заради захисту ментального здоров'я неповнолітніх.

Нагадаємо, у грудні 2024 року повідомлялося. що Австралія стала першою країною, яка заборонила соціальні мережі для дітей віком до 16 років, заблокувавши доступ до них. Платформи зобов'язані блокувати підлітків, інакше їм загрожують колосальні штрафи.

Автор:
Тетяна Бесараб