Удар по Meta та Google: гендиректор Pinterest підтримав обмеження доступу для підлітків

Генеральний директор Pinterest Білл Реді виступив із гучною заявою, закликавши світових лідерів офіційно заборонити використання соціальних мереж для підлітків віком до 16 років.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє агентство Reuters.

Його заява з’явилася на тлі резонансного судового процесу в Лос-Анджелесі, де присяжні розглядають звинувачення проти технологічних гігантів Google та Meta.

Компанії закидають те, що їхні додатки безпосередньо підживлюють кризу психічного здоров'я серед підлітків.

Гендиректор Pinterest навів як успішну модель досвід Австралії, яка вже запровадила вікове обмеження на рівні 16 років. Цікаво, що там Pinterest залишається у вільному доступі для підлітків.

Речник Pinterest наразі відмовився надавати додаткові коментарі до публікації свого керівника, проте позиція компанії вже суттєво відрізняється від загального курсу ринку.

Заклик Реді до повної заборони ставить його в опозицію до керівників найбільших світових соцмереж, які наразі перебувають під потужним тиском регуляторів та судів.

Попри те, що третина користувачів Pinterest — це представники покоління Z віком від 17 до 25 років, компанія готова підтримати обмеження для молодших підлітків.

Наразі офіційні правила платформи дозволяють реєстрацію з 13 років, проте публічна заява гендиректора свідчить про готовність до перегляду цих норм заради захисту ментального здоров'я неповнолітніх.

Нагадаємо, у грудні 2024 року повідомлялося. що Австралія стала першою країною, яка заборонила соціальні мережі для дітей віком до 16 років, заблокувавши доступ до них. Платформи зобов'язані блокувати підлітків, інакше їм загрожують колосальні штрафи.