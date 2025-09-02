- Категория
Удар по Tesla, BYD и BMW: в Индии планируют значительно увеличить налоги на электромобили
Индийская налоговая комиссия предложила значительно повысить налоги на роскошные электромобили стоимостью от 46 000 долларов, что может оказать существенное влияние на продажи таких гигантов, как Tesla, Mercedes-Benz, BMW и BYD. Этот шаг является частью масштабной налоговой реформы премьер-министра Нарендры Моди, стремящегося стимулировать индийское производство.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.
В настоящее время налог на электромобили составляет 5%. Комиссия рекомендует поднять его до 18% для авто стоимостью от 23 000 до 46 000 долларов и до 28% для более дорогих моделей. Такая политика направлена на "высший сегмент" общества, преимущественно покупающего импортируемые авто, а не отечественные.
Совет по НДС, который соберется 3-4 сентября, может либо поднять налог на электромобили до 18%, либо включить их в новую категорию роскоши с налогом в 40%.
Хотя рынок электромобилей в Индии пока невелик (около 5% от общего рынка авто), он демонстрирует стремительный рост – продажи за апрель-июль 2025 года выросли на 93%. Это делает вопрос налогообложения очень актуальным.
"Низкая ставка в 5% должна стимулировать внедрение электромобилей, но важно также показать, что более дорогие модели могут облагаться налогом выше", — говорится в рекомендациях комиссии.
Такое решение может иметь последствия и для местных производителей, таких как Tata Motors и Mahindra, лидеры на рынке электромобилей в Индии с долями 40% и 18% соответственно. BYD занимает 3%, а Mercedes и BMW – по 2%. Tesla принимает заказы, но еще не начала поставки.
Напомним, 15 июля американский автопроизводитель Tesla официально открыл свой первый выставочный зал в Мумбаи и начал принимать заказы на Model Y на своем веб-сайте по цене около 6 миллионов рупий ($70000). Стоимость электрокара в Индии почти вдвое дороже, чем на рынке КНР ($36700) и значительно превышает цену для автолюбителей США ($44990) и Германии ($53700).