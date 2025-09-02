Запланована подія 2

Удар по Tesla, BYD и BMW: в Индии планируют значительно увеличить налоги на электромобили

автомобили Tesla
Компания Tesla в этом году вышла на рынок Индии. / Википедия

Индийская налоговая комиссия предложила значительно повысить налоги на роскошные электромобили стоимостью от 46 000 долларов, что может оказать существенное влияние на продажи таких гигантов, как Tesla, Mercedes-Benz, BMW и BYD. Этот шаг является частью масштабной налоговой реформы премьер-министра Нарендры Моди, стремящегося стимулировать индийское производство.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

В настоящее время налог на электромобили составляет 5%. Комиссия рекомендует поднять его до 18% для авто стоимостью от 23 000 до 46 000 долларов и до 28% для более дорогих моделей. Такая политика направлена на "высший сегмент" общества, преимущественно покупающего импортируемые авто, а не отечественные.

Совет по НДС, который соберется 3-4 сентября, может либо поднять налог на электромобили до 18%, либо включить их в новую категорию роскоши с налогом в 40%.

Хотя рынок электромобилей в Индии пока невелик (около 5% от общего рынка авто), он демонстрирует стремительный рост – продажи за апрель-июль 2025 года выросли на 93%. Это делает вопрос налогообложения очень актуальным.

"Низкая ставка в 5% должна стимулировать внедрение электромобилей, но важно также показать, что более дорогие модели могут облагаться налогом выше", — говорится в рекомендациях комиссии.

Такое решение может иметь последствия и для местных производителей, таких как Tata Motors и Mahindra, лидеры на рынке электромобилей в Индии с долями 40% и 18% соответственно. BYD занимает 3%, а Mercedes и BMW – по 2%. Tesla принимает заказы, но еще не начала поставки.

Напомним, 15 июля американский автопроизводитель Tesla официально открыл свой первый выставочный зал в Мумбаи и начал принимать заказы на Model Y на своем веб-сайте по цене около 6 миллионов рупий ($70000). Стоимость электрокара в Индии почти вдвое дороже, чем на рынке КНР ($36700) и значительно превышает цену для автолюбителей США ($44990) и Германии ($53700).

Автор:
Татьяна Ковальчук