Удар по Tesla, BYD та BMW: в Індії планують значно збільшити податки на електромобілі
Індійська податкова комісія запропонувала значно підвищити податки на розкішні електромобілі вартістю від 46 000 доларів, що може суттєво вплинути на продажі таких гігантів, як Tesla, Mercedes-Benz, BMW та BYD. Цей крок є частиною масштабної податкової реформи прем'єр-міністра Нарендри Моді, який прагне стимулювати індійське виробництво.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.
Зараз податок на електромобілі становить 5%. Комісія рекомендує підняти його до 18% для авто вартістю від 23 000 до 46 000 доларів і до 28% для дорожчих моделей. Така політика спрямована на "вищий сегмент" суспільства, який переважно купує імпортовані авто, а не вітчизняні.
Рада з питань ПДВ, що збереться 3-4 вересня, може або підняти податок на електромобілі до 18%, або включити їх до нової категорії розкоші з податком у 40%.
Хоча ринок електромобілів в Індії поки невеликий (близько 5% від загального ринку авто), він демонструє стрімке зростання — продажі за квітень-липень 2025 року зросли на 93%. Це робить питання оподаткування надзвичайно актуальним.
"Низька ставка в 5% мала стимулювати впровадження електромобілів, але важливо також показати, що дорожчі моделі можуть оподатковуватися вище", — йдеться в рекомендаціях комісії.
Таке рішення може мати наслідки і для місцевих виробників, таких як Tata Motors та Mahindra, які є лідерами на ринку електромобілів в Індії з частками 40% та 18% відповідно. BYD займає 3%, а Mercedes та BMW — по 2%. Tesla приймає замовлення, але ще не розпочала поставки.
Нагадаємо, 15 липня, американський автовиробник Tesla офіційно відкрив свій перший виставковий зал у Мумбаї та почав приймати замовлення на Model Y на своєму веб-сайті за ціною близько 6 мільйонів рупій ($70000). Вартість електрокара в Індії майже вдвічі дорожча, ніж на ринку КНР ($36700) та значно перевищує ціну для автолюбителів США ($44990) і Німеччини ($53700).