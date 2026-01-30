Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,85

+0,08

EUR

51,24

+0,01

Наличный курс:

USD

43,12

43,00

EUR

51,50

51,30

ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Удары по железной дороге и узловым станциям: Россия целенаправленно атакует украинскую логистику

взрыв
Обстрелы логистики в Украине / Pixabay

За последние 24 часа враг нанес семь ударов дронами по объектам железнодорожной инфраструктуры и повредил вагоны, локомотивы, колеи и электросети.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Обстрелы логистики

"Сейчас видим переориентацию России на удары по логистике, по узловым станциям. В частности, был поражен один из вагонов "Укрзализныци", специальный вагон-электростанция – утром это произошло на Днепровщине. Важно, что наши железнодорожники работают и обеспечивают сообщение во всех регионах", - рассказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина готова зеркально воздерживаться от ударов по российским энергетическим объектам в рамках договоренностей с партнерами, и сегодня таких ударов не наносили. Позиция Украины зависит от действий союзников, в том числе США, призывавших воздерживаться от атак на энергетику в течение недели.

Об ударах по логистической инфраструктуре Украины сообщила также и премьер-министр Юлия Свириденко.

В частности, она отметила, что Россия ударила по станции Синельниково, повредив вагоны электропоездов во время отстоя, грузовые вагоны, локомотивы, колеи, электросети и административные и производственные здания. По соображениям безопасности "Укрзализныця" временно ограничила движение между Днепром и Запорожьем.

Напомним, 27 января вблизи села Языково Барвинковской общины Изюмского района российские беспилотники атаковали пассажирский поезд сообщением Чоп – Харьков – Барвенково. Два снаряда попали у поезда, еще один – в вагон, вызвавший пожар. В поезде находились более 155 пассажиров. В результате атаки погибли три человека, еще мужчина и женщина получили ранения и обратились за медицинской помощью.

Автор:
Ольга Опенько