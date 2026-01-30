Удари по залізниці та вузлових станціях: Росія цілеспрямовано атакує українську логістику

За останні 24 години ворог здійснив сім ударів дронами по об’єктах залізничної інфраструктури та пошкодив вагони, локомотиви, колії й електромережі.

Як пише Delo.ua, про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Обстріли логістики

"Зараз бачимо переорієнтацію Росії на удари по логістиці, по вузлових станціях. Зокрема, був уражений один із вагонів "Укрзалізниці", спеціальний вагон-електростанція, – вранці це сталося на Дніпровщині. Важливо, що наші залізничники працюють та забезпечують сполучення в усіх регіонах", - розповів Зеленський.

Президент наголосив, що Україна готова дзеркально утримуватися від ударів по російських енергетичних об’єктах у рамках домовленостей з партнерами, і сьогодні таких ударів не завдавали. Позиція України залежить від дій союзників, зокрема США, які закликали утримуватися від атак на енергетику протягом тижня.

Про удари по логістичній інфраструктурі України повідомила також і прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Зокрема, вона наголосила, що Росія вдарила по станції Синельникове, пошкодивши вагони електропоїздів під час відстою, вантажні вагони, локомотиви, колії, електромережі та адміністративні й виробничі будівлі. З міркувань безпеки "Укрзалізниця" тимчасово обмежила рух між Дніпром і Запоріжжям.

Нагадаємо, 27 січня поблизу села Язикове Барвінковської громади Ізюмського району російські безпілотники атакували пасажирський поїзд сполученням Чоп – Харків – Барвінкове. Два снаряди влучили біля поїзда, ще один – у вагон, що спричинило пожежу. У поїзді перебувало понад 155 пасажирів. Внаслідок атаки загинули три людини, ще чоловік і жінка отримали поранення та звернулися за медичною допомогою.