Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,85

+0,08

EUR

51,24

+0,01

Готівковий курс:

USD

43,12

43,00

EUR

51,50

51,30

ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Удари по залізниці та вузлових станціях: Росія цілеспрямовано атакує українську логістику

вибух
Обстріли логістики в Україні / Pixabay

За останні 24 години ворог здійснив сім ударів дронами по об’єктах залізничної інфраструктури та пошкодив вагони, локомотиви, колії й електромережі. 

Як пише Delo.ua, про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Обстріли логістики

"Зараз бачимо переорієнтацію Росії на удари по логістиці, по вузлових станціях. Зокрема, був уражений один із вагонів "Укрзалізниці", спеціальний вагон-електростанція, – вранці це сталося на Дніпровщині. Важливо, що наші залізничники працюють та забезпечують сполучення в усіх регіонах", - розповів Зеленський.

Президент наголосив, що Україна готова дзеркально утримуватися від ударів по російських енергетичних об’єктах у рамках домовленостей з партнерами, і сьогодні таких ударів не завдавали. Позиція України залежить від дій союзників, зокрема США, які закликали утримуватися від атак на енергетику протягом тижня.

Про удари по логістичній інфраструктурі України повідомила також і прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Зокрема, вона наголосила, що Росія вдарила по станції Синельникове, пошкодивши вагони електропоїздів під час відстою, вантажні вагони, локомотиви, колії, електромережі та адміністративні й виробничі будівлі. З міркувань безпеки "Укрзалізниця" тимчасово обмежила рух між Дніпром і Запоріжжям.

Нагадаємо, 27 січня поблизу села Язикове Барвінковської громади Ізюмського району російські безпілотники атакували пасажирський поїзд сполученням Чоп – Харків – Барвінкове. Два снаряди влучили біля поїзда, ще один – у вагон, що спричинило пожежу. У поїзді перебувало понад 155 пасажирів. Внаслідок атаки загинули три людини, ще чоловік і жінка отримали поранення та звернулися за медичною допомогою.

Автор:
Ольга Опенько