Угольные общества Львовщины и Волыни могут привлечь до 5 млн грн грантовой поддержки

Общества Львовской и Волынской областей могут получить от 3 до 5 млн. грн. грантовой поддержки на реализацию проектов справедливой трансформации в рамках программы ROOTS. Программа финансируется правительством Германии и направлена на поддержку угольных регионов в переходе к экономически устойчивой модели развития.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

До 5 млн грн для общин

Фонд "Восточная Европа" совместно с Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH презентовали грантовую программу "Региональные возможности для справедливой трансформации и устойчивого развития (ROOTS)", в рамках которой угольные общины смогут получить финансирование в размере от 3 до 5 млн грн на реализацию проектов.

Программа ROOTS реализуется при поддержке правительства Германии и охватывает регионы, уже имеющие или находящиеся на этапе разработки планов действий справедливой трансформации - стратегических дорожных карт перехода от угольной экономики к устойчивому развитию. В рамках инициативы планируется поддержать до 15 проектов, которые трансформируют эти планы в практические решения, сообщили организаторы во время презентации во Львове.

Первая фаза программы уже стартовала. Объявлен грантовый конкурс для общин Львовской и Волынской областей. По его итогам будут отобраны до девяти проектов продолжительностью от шести до десяти месяцев. Каждый из них сможет получить грантовую поддержку в объеме от 3 до 5 миллионов гривен.

Подать заявки на участие в грантовом конкурсе могут органы местного самоуправления, коммунальные учреждения и предприятия, местные агентства развития, а также неприбыльные организации.

Приоритет будет предоставляться проектам в сфере возобновляемой энергетики и энергоэффективности, профессионального образования, повышения квалификации и переквалификации кадров, защиты окружающей среды и устойчивого землепользования. Также будут поддерживаться инициативы по развитию местной экономики и малого и среднего бизнеса, модернизации систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотвода, а также проекты, направленные на усиление возможности территориальных общин в сфере справедливой трансформации.

Оценка проектных заявок будет осуществляться советом независимых экспертов. Ключевым условием допуска к конкурсу есть соответствие проекту Плана справедливой трансформации конкретного региона.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 9 марта 2026 через Грантовый портал Фонда Восточная Европа.

О программе

Грантовая программа ROOTS направлена на обеспечение общин практическими инструментами экономической диверсификации, укрепления энергетической безопасности и устойчивого развития. Она должна стать основой для долгосрочного восстановления угольных регионов Украины.

Программа ROOTS внедряется Фондом Восточная Европа в рамках проекта Power4Just Transition при финансовой поддержке Федерального министерства экономики и энергетики Германии (BMWE) и при содействии Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.