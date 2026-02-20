Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,27

--0,03

EUR

50,92

--0,34

Наличный курс:

USD

43,28

43,20

EUR

51,30

51,15

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Угольные общества Львовщины и Волыни могут привлечь до 5 млн грн грантовой поддержки

гривны
Львовщина и Волынь могут привлечь миллионы на развитие / Shutterstock

Общества Львовской и Волынской областей могут получить от 3 до 5 млн. грн. грантовой поддержки на реализацию проектов справедливой трансформации в рамках программы ROOTS. Программа финансируется правительством Германии и направлена на поддержку угольных регионов в переходе к экономически устойчивой модели развития.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

До 5 млн грн для общин

Фонд "Восточная Европа" совместно с Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH презентовали грантовую программу "Региональные возможности для справедливой трансформации и устойчивого развития (ROOTS)", в рамках которой угольные общины смогут получить финансирование в размере от 3 до 5 млн грн на реализацию проектов.

Программа ROOTS реализуется при поддержке правительства Германии и охватывает регионы, уже имеющие или находящиеся на этапе разработки планов действий справедливой трансформации - стратегических дорожных карт перехода от угольной экономики к устойчивому развитию. В рамках инициативы планируется поддержать до 15 проектов, которые трансформируют эти планы в практические решения, сообщили организаторы во время презентации во Львове.

Первая фаза программы уже стартовала. Объявлен грантовый конкурс для общин Львовской и Волынской областей. По его итогам будут отобраны до девяти проектов продолжительностью от шести до десяти месяцев. Каждый из них сможет получить грантовую поддержку в объеме от 3 до 5 миллионов гривен.

Подать заявки на участие в грантовом конкурсе могут органы местного самоуправления, коммунальные учреждения и предприятия, местные агентства развития, а также неприбыльные организации.

Приоритет будет предоставляться проектам в сфере возобновляемой энергетики и энергоэффективности, профессионального образования, повышения квалификации и переквалификации кадров, защиты окружающей среды и устойчивого землепользования. Также будут поддерживаться инициативы по развитию местной экономики и малого и среднего бизнеса, модернизации систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотвода, а также проекты, направленные на усиление возможности территориальных общин в сфере справедливой трансформации.

Оценка проектных заявок будет осуществляться советом независимых экспертов. Ключевым условием допуска к конкурсу есть соответствие проекту Плана справедливой трансформации конкретного региона.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 9 марта 2026 через Грантовый портал Фонда Восточная Европа.

О программе

Грантовая программа ROOTS направлена на обеспечение общин практическими инструментами экономической диверсификации, укрепления энергетической безопасности и устойчивого развития. Она должна стать основой для долгосрочного восстановления угольных регионов Украины.

Программа ROOTS внедряется Фондом Восточная Европа в рамках проекта Power4Just Transition при финансовой поддержке Федерального министерства экономики и энергетики Германии (BMWE) и при содействии Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Автор:
Ольга Опенько