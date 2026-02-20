Вугільні громади Львівщини і Волині можуть залучити до 5 млн грн грантової підтримки

Громади Львівської та Волинської областей можуть отримати від 3 до 5 млн грн грантової підтримки на реалізацію проєктів справедливої трансформації в межах програми ROOTS. Програма фінансується урядом Німеччини та спрямована на підтримку вугільних регіонів у переході до економічно стійкої моделі розвитку.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

До 5 млн грн для громад

Фонд "Східна Європа" спільно з Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH презентували грантову програму "Регіональні можливості для справедливої трансформації та сталого розвитку (ROOTS)", у межах якої вугільні громади зможуть отримати фінансування в розмірі від 3 до 5 млн грн на реалізацію проєктів розвитку.

Програма ROOTS реалізується за підтримки уряду Німеччини та охоплює регіони, які вже мають або перебувають на етапі розробки планів дій справедливої трансформації - стратегічних дорожніх карт переходу від вугільної економіки до сталого розвитку. Загалом у межах ініціативи планується підтримати до 15 проєктів, що трансформують ці плани у практичні рішення, повідомили організатори під час презентації у Львові.

Перша фаза програми вже стартувала. Наразі оголошено грантовий конкурс для громад Львівської та Волинської областей. За його підсумками буде відібрано до дев’яти проєктів тривалістю від шести до десяти місяців. Кожен із них зможе отримати грантову підтримку в обсязі від 3 до 5 мільйонів гривень

Подати заявки на участь у грантовому конкурсі можуть органи місцевого самоврядування, комунальні установи й підприємства, місцеві агенції розвитку, а також неприбуткові організації.

Пріоритет надаватиметься проєктам у сферах відновлюваної енергетики та енергоефективності, професійної освіти, підвищення кваліфікації й перекваліфікації кадрів, захисту довкілля та сталого землекористування. Також підтримуватимуться ініціативи з розвитку місцевої економіки та малого і середнього бізнесу, модернізації систем теплопостачання, водопостачання й водовідведення, а також проєкти, спрямовані на посилення спроможності територіальних громад у сфері справедливої трансформації.

Оцінювання проєктних заявок здійснюватиме рада незалежних експертів. Ключовою умовою допуску до конкурсу є відповідність проєкту Плану справедливої трансформації конкретного регіону.

Подати заявку на участь у конкурсі можна до 9 березня 2026 року через Грантовий портал Фонду Східна Європа.

Про програму

Грантова програма ROOTS спрямована на забезпечення громад практичними інструментами для економічної диверсифікації, зміцнення енергетичної безпеки та сталого розвитку. Вона має стати підґрунтям для довгострокового відновлення вугільних регіонів України.

Програма ROOTS впроваджується Фондом Східна Європа в межах проєкту Power4Just Transition за фінансової підтримки Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини (BMWE) та за сприяння Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.