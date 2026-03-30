Украина и Болгария подписали соглашение о безопасности на 10 лет

Украина и Болгария подписали соглашение о безопасности на 10 лет / Офис президента

Украина и Болгария подписали соглашение о безопасности сроком по меньшей мере на 10 лет. Ключевым элементом договоренностей является продление военной поддержки Украины со стороны Болгарии.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение президента Владимира Зеленского.

По словам главы государства, особое внимание стороны уделили развитию совместного производства вооружения на территории Украины, в том числе беспилотных систем.

Зеленский отметил, что Болгария присоединится к соответствующим программам международного оборонного сотрудничества, что позволит усилить украинскую систему противовоздушной обороны.

Отдельным направлением сотрудничества определена энергетика. Стороны работают над созданием активного энергетического коридора, который может обеспечить поставки до 10 млрд кубометров газа в год для Украины. По оценке президента это также является элементом энергетических гарантий безопасности.

Соглашения предполагают углубление стратегического партнерства между странами как в военной, так и в энергетической сферах.

Кроме того, Украина, Болгария и Румыния планируют провести тестовый запуск пассажирского поезда, соединяющего страны в трехстороннем формате. Стороны уже начали совместную работу по внедрению нового железнодорожного маршрута.

Автор:
Татьяна Гойденко