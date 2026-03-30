Украина и Болгария планируют запустить железнодорожное сообщение через Румынию

Этим летом Украина, Болгария и Румыния планируют провести тестовый запуск пассажирского поезда, соединяющего страны в трехстороннем формате. Стороны уже начали совместную работу по внедрению нового железнодорожного маршрута.

Как пишет Delo.ua, об этом рассказал вице-премьер-министр по восстановлению Украины—министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

"Обсудили ряд важных вопросов. В частности, работаем над запуском пассажирского железнодорожного сообщения Украина-Болгария через Румынию. Цель – тестовый запуск уже этим летом в трехстороннем формате. Важно обеспечить конкурентное предложение за счет PSO", - отметил он по результатам встречи с министром транспорта и связи Республики Болгария Корманом Исмаиловым.

Отдельное внимание во время диалога было уделено стратегическим транспортным коридорам и развитию автомобильной инфраструктуры.

Стороны планируют активизировать сотрудничество в сфере автомобильных перевозок, включающее проведение заседания смешанной комиссии по урегулированию актуальных вопросов отрасли.

Важным этапом модернизации логистики станет внедрение совместных цифровых решений, в частности, масштабирование проекта «Электронная очередь» на общих участках границы для ускорения прохождения контроля.

Также должностные лица обсудили сотрудничество в сфере безопасности судоходства в Черном море.

"Рассчитываем на согласование межправительственного соглашения по морскому поиску и спасению уже в этом году", - подытожил министр.

Ранее сообщалось, что УЗ и польская железная дорога PKP договорились о развитии инфраструктуры для восстановления интермодальных перевозок в евразийском железнодорожном коридоре.