Україна та Болгарія планують запустити залізничне сполучення через Румунію

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба та міністр транспорту та зв’язку Республіки Болгарія Корман Ісмаїлов
Олексій Кулеба та Корман Ісмаїлов обговорили ключові питання транспортної співпраці України та Болгарії / Мінрозвитку громад і територій

Цього літа Україна, Болгарія та Румунія планують провести тестовий запуск пасажирського потяга, що з'єднає країни у тристоронньому форматі. Сторони вже розпочали спільну роботу над впровадженням нового залізничного маршруту.

Як пише Delo.ua, про це розповів віцепрем’єр-міністр з відновлення України—міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Працюємо над запуском пасажирського залізничного сполучення Україна-Болгарія через Румунію. Мета – тестовий запуск уже цього літа у тристоронньому форматі. Важливо забезпечити конкурентну пропозицію за рахунок PSO", - зазначив він за результатами зустрічі з міністром транспорту та зв’язку Республіки Болгарія Корманом Ісмаїловим.

Окрему увагу під час діалогу приділили стратегічним транспортним коридорам та розбудові автомобільної інфраструктури.

Сторони планують активізувати співпрацю у сфері автомобільних перевезень, що включає проведення засідання змішаної комісії для врегулювання актуальних питань галузі.

Важливим етапом модернізації логістики стане впровадження спільних цифрових рішень, зокрема масштабування проєкту «Електронна черга» на спільних ділянках кордону для пришвидшення проходження контролю.

Також посадовці обговорили співпрацю у сфері безпеки судноплавства в Чорному морі.

"Розраховуємо на узгодження міжурядової угоди з морського пошуку і порятунку вже цього року", - підсумував міністр.

Раніше повідомлялося, щоУЗ і польська державна залізниця PKP домовилися про розвиток інфраструктуридля відновлення інтермодальних перевезень у євразійському залізничному коридорі.

Автор:
Тетяна Бесараб