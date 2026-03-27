Уряд виділив понад 500 млн грн "Укрзалізниці" для захисту об’єктів критичної інфраструктури

"Укрзалізниця" отримає фінансування на безпеку / Укрзалізниця

Кабінет міністрів затвердив другий транш фінансування заходів із захисту об’єктів критичної інфраструктури. Понад 500 млн грн виділять “Укрзалізниці” для інженерно-технічного захисту. 

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінрозвитку громад та територій.

Кабмін фінансує захист інфраструктури

Йдеться про виділення понад 9,2 млрд грн із резервного фонду державного бюджету, які будуть спрямовані на реалізацію комплексних планів стійкості регіонів і міст.

"Важливо посилювати стійкість по всій країні - не лише там, де тривають активні бойові дії, а й у тилових областях, які так само є цілями російських атак. Фінансування спрямують на інженерно-технічний захист 245 об’єктів. Це про безперебійну роботу базових послуг", - зазначив віцепрем’єр-міністр з відновлення України-міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

 Із загальної суми 5,2 млрд грн буде спрямовано Агентству відновлення на захист великих енергетичних об’єктів.

Ще 3,5 млрд грн отримають регіони для будівництва захисних споруд для розподільчих підстанцій, трансформаторів і газорозподільних станцій. Д

Рішення передбачає впровадження заходів із комплексних планів стійкості, що включають фізичний захист об’єктів, розвиток децентралізованих джерел енергії та забезпечення резервного живлення критично важливої інфраструктури.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" готова розглянути запровадження страхування пасажирів поїздів за моделлю, подібною до авіаперевезень.

Автор:
Ольга Опенько