Уряд виділив ще 9,2 млрд грн на захист критичної інфраструктури перед зимою

Кабінет міністрів України виділив 9,2 млрд грн на захист 245 об’єктів критичної інфраструктури в неприфронтових регіонах у межах підготовки до наступного опалювального сезону.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єр-міністерки Юлія Свириденко.

Йдеться про другий транш фінансування Планів стійкості регіонів. Із загальної суми 5,2 млрд грн буде спрямовано Агентству відновлення на захист великих енергетичних об’єктів.

Ще 3,5 млрд грн отримають регіони для будівництва захисних споруд для розподільчих підстанцій, трансформаторів і газорозподільних станцій. Додатково 528 млн грн передбачено для Укрзалізниця на посилення захисту її інфраструктури.

Серед регіонів:

Вінницька - 294 млн грн, Волинська - 64.4 млн грн,

Житомирська - 210 млн грн,

Івано-Франківська - 528 млн грн,

Кіровоградська - 105 млн грн,

Львівська - 606 млн грн,

Полтавська - 825.8 млн грн,

Рівненська - 147 млн грн,

Тернопільська - 84 млн грн,

Хмельницька - 210 млн грн,

Черкаська - 252 млн грн,

Чернівецька - 126 млн грн.

За словами прем’єрки, виділене фінансування покриває близько 30% від загальної потреби, а також частково спрямовується на погашення заборгованості за вже розпочатими роботами.

Серед пріоритетів підготовки до зими — захист енергетичних об’єктів, розвиток розподіленої генерації, забезпечення резервних джерел живлення для систем тепло- і водопостачання, а також децентралізація теплопостачання.

Нагадаємо,20 березня уряд виділив 12,85 млрд грн на підготовку до наступної зими в рамках планів стійкості регіонів. Кошти спрямовані на 209 об’єктів критичної інфраструктури у прифронтових областях та Київській області.