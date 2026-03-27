Правительство выделило еще 9,2 млрд грн в защиту критической инфраструктуры перед зимой

Кабинет министров Украины выделил 9,2 млрд грн в защиту 245 объектов критической инфраструктуры в неприфронтовых регионах в рамках подготовки к следующему отопительному сезону.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлия Свириденко.

Речь идет о втором транше финансирования Планов устойчивости регионов. Из общей суммы 5,2 млрд грн будет направлено Агентству восстановления в защиту крупных энергетических объектов.

Еще 3,5 млрд. грн. получат регионы для строительства защитных сооружений для распределительных подстанций, трансформаторов и газораспределительных станций. Дополнительно 528 млн грн предусмотрено для Укрзализныци на усиление защиты ее инфраструктуры.

Среди регионов:

Волынская – 64.4 млн грн,

Житомирская – 210 млн грн,

Ивано-Франковская – 528 млн грн,

Кировоградская – 105 млн грн,

Львовская – 606 млн грн,

Полтавская – 825.8 млн грн,

Ровенская – 147 млн грн,

Тернопольская – 84 млн грн,

Хмельницкая – 210 млн грн,

Черкасская – 252 млн грн,

Черновицкая – 126 млн грн.

По словам премьера, выделенное финансирование покрывает около 30% общей потребности, а также частично направляется на погашение задолженности по уже начатым работам.

Среди приоритетов подготовки к зиме – защита энергетических объектов, развитие распределенной генерации, обеспечение резервных источников питания для систем тепло- и водоснабжения, а также децентрализация теплоснабжения.

Напомним, 20 марта правительство выделило 12,85 млрд грн на подготовку к следующей зиме в рамках планов устойчивости регионов. Денежные средства направлены на 209 объектов критической инфраструктуры в прифронтовых областях и Киевской области.