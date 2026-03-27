- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Правительство выделило еще 9,2 млрд грн в защиту критической инфраструктуры перед зимой
Кабинет министров Украины выделил 9,2 млрд грн в защиту 245 объектов критической инфраструктуры в неприфронтовых регионах в рамках подготовки к следующему отопительному сезону.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлия Свириденко.
Речь идет о втором транше финансирования Планов устойчивости регионов. Из общей суммы 5,2 млрд грн будет направлено Агентству восстановления в защиту крупных энергетических объектов.
Еще 3,5 млрд. грн. получат регионы для строительства защитных сооружений для распределительных подстанций, трансформаторов и газораспределительных станций. Дополнительно 528 млн грн предусмотрено для Укрзализныци на усиление защиты ее инфраструктуры.
Среди регионов:
- Винницкая – 294 млн грн,
- Волынская – 64.4 млн грн,
- Житомирская – 210 млн грн,
- Ивано-Франковская – 528 млн грн,
- Кировоградская – 105 млн грн,
- Львовская – 606 млн грн,
- Полтавская – 825.8 млн грн,
- Ровенская – 147 млн грн,
- Тернопольская – 84 млн грн,
- Хмельницкая – 210 млн грн,
- Черкасская – 252 млн грн,
- Черновицкая – 126 млн грн.
По словам премьера, выделенное финансирование покрывает около 30% общей потребности, а также частично направляется на погашение задолженности по уже начатым работам.
Среди приоритетов подготовки к зиме – защита энергетических объектов, развитие распределенной генерации, обеспечение резервных источников питания для систем тепло- и водоснабжения, а также децентрализация теплоснабжения.
Напомним, 20 марта правительство выделило 12,85 млрд грн на подготовку к следующей зиме в рамках планов устойчивости регионов. Денежные средства направлены на 209 объектов критической инфраструктуры в прифронтовых областях и Киевской области.