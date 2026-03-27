- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Правительство выделило более 500 млн грн "Укрзализныци" для защиты объектов критической инфраструктуры
Кабинет министров утвердил второй транш финансирования мер по защите объектов критической инфраструктуры. Более 500 млн грн выделят "Укрзализныци" для инженерно-технической защиты.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минразвития общин и территорий.
Кабмин финансирует защиту инфраструктуры
Речь идет о выделении более 9,2 млрд грн. из резервного фонда государственного бюджета, которые будут направлены на реализацию комплексных планов устойчивости регионов и городов.
"Важно усиливать устойчивость по всей стране - не только там, где продолжаются активные боевые действия, но и в тыловых областях, которые также являются целями российских атак. Финансирование направят на инженерно-техническую защиту 245 объектов. Это о бесперебойной работе базовых услуг", - отметил вице-премьер-министр Украины по восстановлению.
Из общей суммы 5,2 млрд грн будет направлено Агентству восстановления в защиту крупных энергетических объектов.
Еще 3,5 млрд. грн. получат регионы для строительства защитных сооружений для распределительных подстанций, трансформаторов и газораспределительных станций. Д
Решение предусматривает внедрение мер по комплексным планам устойчивости, включающим физическую защиту объектов, развитие децентрализованных источников энергии и обеспечение резервного питания критически важной инфраструктуры.
Напомним, "Укрзализныця" готова рассмотреть введение страхования пассажиров поездов по модели, похожей на авиаперевозки.