Правительство выделило более 500 млн грн "Укрзализныци" для защиты объектов критической инфраструктуры

УЗ
"Укрзализныця" получит финансирование на безопасность / Укрзалізниця

Кабинет министров утвердил второй транш финансирования мер по защите объектов критической инфраструктуры. Более 500 млн грн выделят "Укрзализныци" для инженерно-технической защиты.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минразвития общин и территорий.

Кабмин финансирует защиту инфраструктуры

Речь идет о выделении более 9,2 млрд грн. из резервного фонда государственного бюджета, которые будут направлены на реализацию комплексных планов устойчивости регионов и городов.

"Важно усиливать устойчивость по всей стране - не только там, где продолжаются активные боевые действия, но и в тыловых областях, которые также являются целями российских атак. Финансирование направят на инженерно-техническую защиту 245 объектов. Это о бесперебойной работе базовых услуг", - отметил вице-премьер-министр Украины по восстановлению.

  Из общей суммы 5,2 млрд грн будет направлено Агентству восстановления в защиту крупных энергетических объектов.

Еще 3,5 млрд. грн. получат регионы для строительства защитных сооружений для распределительных подстанций, трансформаторов и газораспределительных станций. Д

Решение предусматривает внедрение мер по комплексным планам устойчивости, включающим физическую защиту объектов, развитие децентрализованных источников энергии и обеспечение резервного питания критически важной инфраструктуры.

Напомним, "Укрзализныця" готова рассмотреть введение страхования пассажиров поездов по модели, похожей на авиаперевозки.

Ольга Опенько