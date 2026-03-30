Україна та Болгарія підписали безпекову угоду на 10 років

Україна та Болгарія підписали безпекову угоду строком щонайменше на 10 років. Ключовим елементом домовленостей є продовження військової підтримки України з боку Болгарії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення президента Володимира Зеленського.

За словами глави держави, окрему увагу сторони приділили розвитку спільного виробництва озброєння на території України, зокрема безпілотних систем.

Зеленський зазначив, що Болгарія долучатиметься до відповідних програм міжнародного оборонного співробітництва, що дозволить посилити українську систему протиповітряної оборони.

Окремим напрямом співпраці визначено енергетику. Сторони працюють над створенням активного енергетичного коридору, який потенційно може забезпечити постачання до 10 млрд кубометрів газу на рік для України. За оцінкою президента, це також є елементом енергетичних гарантій безпеки.

Домовленості передбачають поглиблення стратегічного партнерства між країнами як у військовій, так і в енергетичній сферах.

Окрім цього, Україна, Болгарія та Румунія планують провести тестовий запуск пасажирського потяга, що з'єднає країни у тристоронньому форматі. Сторони вже розпочали спільну роботу над впровадженням нового залізничного маршруту.

Автор:
Тетяна Гойденко