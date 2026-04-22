Украина и ЕС создадут совместные предприятия в сфере спутниковой связи и робототехники

В ходе бизнес-форума Украина-ЕС в Брюсселе было подписано соглашение о создании совместных предприятий / Укринформ

В ходе бизнес-форума Украина-ЕС в Брюсселе состоялось подписание документов о создании нескольких совместных предприятий между украинскими и европейскими компаниями. В частности, с партнерами из Дании и Франции договорились о разработке суверенной спутниковой связи и запуске производства наземных роботов.

Датская компания GomSpace и украинская STETMAN создают совместное предприятие UASAT для обеспечения суверенной спутниковой связи двойного использования. Партнеры планируют запустить первый спутник осенью 2026 для получения данных, необходимых для планирования дальнейших шагов в рамках работы совместного предприятия.

Также украинская компания TENCORE и французская SHARK ROBOTICS подписали Меморандум о взаимопонимании. Соглашение предусматривает создание двух совместных предприятий. Одно из них будет размещаться во Франции и будет специализироваться на разработке оборонных роботов для логистики и медицинской эвакуации на основе боевого опыта, полученного в Украине. Эта продукция будет поставляться французским вооруженным силам, а также украинским военным при поддержке доноров.

Второе совместное предприятие будет работать в Украине и сосредоточится на гражданской робототехнике для обеспечения безопасности. Оно будет заниматься техническим обслуживанием оборудования, обучением персонала и локализацией производства компонентов для нужд ГСЧС. Ожидается, что эти шаги помогут создать более встроенную европейскую цепь поставок.

Напомним, в апреле немецкий производитель дронов Quantum Systems объявил об углублении промышленного сотрудничества с Украиной. Компания готовится к созданию двух новых совместных предприятий.

Автор:
Татьяна Ковальчук