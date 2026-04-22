Україна та ЄС створять спільні підприємства у сферах супутникового зв'язку та робототехніки

обладнання, форум Україна-ЄС
Під час бізнес-форуму Україна-ЄС у Брюсселі було підписано угоди про створення спільних підприємств / Укрінформ

Під час бізнес-форуму Україна-ЄС у Брюсселі відбулося підписання документів про створення декількох спільних підприємств між українськими та європейськими компаніями. Зокрема з партнерами з Данії та Франції домовилися про розробку суверенного супутникового зв'язку та запуск виробництва наземних роботів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Укрінформ".

Данська компанія GomSpace та українська STETMAN створюють спільне підприємство UASAT для забезпечення суверенного супутникового зв'язку подвійного використання. Партнери планують запустити перший супутник восени 2026 року для отримання даних, необхідних для планування подальших кроків у межах роботи спільного підприємства.

Також українська компанія TENCORE та французька SHARK ROBOTICS підписали Меморандум про взаєморозуміння. Угода передбачає створення двох спільних підприємств. Одне з них розташовуватиметься у Франції та спеціалізуватиметься на розробці оборонних роботів для логістики та медичної евакуації на основі бойового досвіду, отриманого в Україні. Ця продукція постачатиметься французьким збройним силам, а також українським військовим за підтримки донорів.

Друге спільне підприємство працюватиме в Україні та зосередиться на цивільній робототехніці для забезпечення безпеки. Воно займатиметься технічним обслуговуванням обладнання, навчанням персоналу та поступовою локалізацією виробництва компонентів для потреб ДСНС. Очікується, що ці кроки допоможуть створити більш інтегрований європейський ланцюг поставок.

Нагадаємо, у квітні німецький виробник дронів Quantum Systems оголосив про поглиблення промислової співпраці з Україною. Компанія готується до створення двох нових спільних підприємств. 

Тетяна Ковальчук