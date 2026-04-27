Украина и Молдова ужесточают таможенное сотрудничество: новые инициативы на границе

Молдова
Украина и Молдова готовят перемены для пассажиров / Pixabay

Председатель Государственной таможенной службы Украины Орест Мандзий обсудил с послом Республика Молдова Виктор Кирилле расширение таможенного сотрудничества, включая совместный контроль и ускорение пропускных процедур на границе.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-центр Гостаможслужбы.

Новый формат контроля

В ходе встречи представители Украины и Республика Молдова обсудили ключевые направления углубления таможенного сотрудничества. Среди приоритетов – обмен опытом в сфере европейской интеграции, продолжение обмена предварительной таможенной информацией, а также расширение практики совместного контроля на пунктах пропуска.

Отдельное внимание стороны уделили инициативе украинской таможни о введении совместного таможенного контроля в автобусах во время пассажирских перевозок. Такой подход может значительно ускорить прохождение границы, учитывая активный пассажиропоток через Кишинев как ближайший международный авиационный хаб для украинцев.

Молдовская сторона подтвердила заинтересованность в совместном с Украиной продвижении к членству в Европейском Союзе, а также в развитии взаимного признания авторизованных экономических операторов и расширении сотрудничества между таможенными ведомствами.

Кроме того, участники встречи обсудили меры по детенизации международной торговли и противодействию нарушениям таможенных правил. Как отметил председатель Государственной таможенной службы Украины Орест Мандзий, стороны уже реализуют совместные проекты, направленные на автоматизацию обмена информацией и повышение эффективности работы пунктов пропуска.

По итогам переговоров, Украина и Молдова договорились провести отдельную встречу руководителей таможенных администраций. Она будет посвящена согласованию дальнейших шагов по оптимизации трансграничного движения, в частности, внедрению координированного контроля, модернизации инфраструктуры, обеспечению совместимости ИТ-систем, а также использованию процедур e-TIR и совместного транзита.

Фото 2 — Украина и Молдова ужесточают таможенное сотрудничество: новые инициативы на границе
Фото: Правительственный портал

Напомним, железнодорожные службы Украины и Молдовы организовали тестовый рейс по маршруту Киев - аэропорт Кишинева. Поезд отправился из столицы Украины 13 апреля 2026 года. 14 апреля состоялось испытание удлиненного участка пути непосредственно в аэропорт.

Автор:
Ольга Опенько