Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
Smart Money

Smart 

Money

Україна і Молдова посилюють митну співпрацю: нові ініціативи на кордоні

Україна і Молдова готують зміни для пасажирів / Pixabay

Голова Державна митна служба України Орест Мандзій обговорив із послом Республіка Молдова Віктор Кіріле розширення митної співпраці, включно зі спільним контролем та пришвидшенням пропускних процедур на кордоні.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресцентр Держмитслужби.

Новий формат контролю

Під час зустрічі представники України та Республіка Молдова обговорили ключові напрями поглиблення митної співпраці. Серед пріоритетів - обмін досвідом у сфері європейської інтеграції, продовження обміну попередньою митною інформацією, а також розширення практики спільного контролю на пунктах пропуску.

Окрему увагу сторони приділили ініціативі української митниці щодо запровадження спільного митного контролю в автобусах під час пасажирських перевезень. Такий підхід може значно пришвидшити проходження кордону, зважаючи на активний пасажиропотік через Кишинів як найближчий міжнародний авіаційний хаб для українців.

Молдовська сторона підтвердила зацікавленість у спільному з Україною просуванні до членства в Європейському Союзі, а також у розвитку взаємного визнання авторизованих економічних операторів і розширенні співпраці між митними відомствами.

Крім того, учасники зустрічі обговорили заходи з детінізації міжнародної торгівлі та протидії порушенням митних правил. Як зазначив голова Державна митна служба України Орест Мандзій, сторони вже реалізують спільні проєкти, спрямовані на автоматизацію обміну інформацією та підвищення ефективності роботи пунктів пропуску.

За підсумками переговорів Україна та Молдова домовилися провести окрему зустріч керівників митних адміністрацій. Вона буде присвячена узгодженню подальших кроків із оптимізації транскордонного руху, зокрема впровадженню координованого контролю, модернізації інфраструктури, забезпеченню сумісності ІТ-систем, а також використанню процедур e-TIR і спільного транзиту.

Фото 2 — Україна і Молдова посилюють митну співпрацю: нові ініціативи на кордоні
Фото: Урядовий портал

Нагадаємо, залізничні служби України та Молдови організували тестовий рейс за маршрутом Київ — аеропорт Кишинева. Поїзд вирушив зі столиці України 13 квітня 2026 року. 14 квітня відбулося випробування подовженої ділянки шляху безпосередньо до аеропорту.

Автор:
Ольга Опенько