Україна і Молдова посилюють митну співпрацю: нові ініціативи на кордоні

Голова Державна митна служба України Орест Мандзій обговорив із послом Республіка Молдова Віктор Кіріле розширення митної співпраці, включно зі спільним контролем та пришвидшенням пропускних процедур на кордоні.

Новий формат контролю

Під час зустрічі представники України та Республіка Молдова обговорили ключові напрями поглиблення митної співпраці. Серед пріоритетів - обмін досвідом у сфері європейської інтеграції, продовження обміну попередньою митною інформацією, а також розширення практики спільного контролю на пунктах пропуску.

Окрему увагу сторони приділили ініціативі української митниці щодо запровадження спільного митного контролю в автобусах під час пасажирських перевезень. Такий підхід може значно пришвидшити проходження кордону, зважаючи на активний пасажиропотік через Кишинів як найближчий міжнародний авіаційний хаб для українців.

Молдовська сторона підтвердила зацікавленість у спільному з Україною просуванні до членства в Європейському Союзі, а також у розвитку взаємного визнання авторизованих економічних операторів і розширенні співпраці між митними відомствами.

Крім того, учасники зустрічі обговорили заходи з детінізації міжнародної торгівлі та протидії порушенням митних правил. Як зазначив голова Державна митна служба України Орест Мандзій, сторони вже реалізують спільні проєкти, спрямовані на автоматизацію обміну інформацією та підвищення ефективності роботи пунктів пропуску.

За підсумками переговорів Україна та Молдова домовилися провести окрему зустріч керівників митних адміністрацій. Вона буде присвячена узгодженню подальших кроків із оптимізації транскордонного руху, зокрема впровадженню координованого контролю, модернізації інфраструктури, забезпеченню сумісності ІТ-систем, а також використанню процедур e-TIR і спільного транзиту.

Нагадаємо, залізничні служби України та Молдови організували тестовий рейс за маршрутом Київ — аеропорт Кишинева. Поїзд вирушив зі столиці України 13 квітня 2026 року. 14 квітня відбулося випробування подовженої ділянки шляху безпосередньо до аеропорту.