Украина имеет потенциал для увеличения экспорта в ЕС на уровне $10 млрд – исследование

Украина имеет $10 миллиардов неиспользованного экспортного потенциала в торговле со странами Европейского Союза, а также ключ к укреплению стратегической автономии ЕС, в частности в критических материалах и оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины, ссылаясь на данные исследования.

В Министерстве экономики состоялось заседание Научной платформы, собравшее около 140 экспертов — ученых, чиновников и специалистов министерств. Главной целью мероприятия была презентация результатов ключевых исследований, посвященных развитию отечественного производства, привлечению инвестиций и стабилизации рынка труда.

Особое внимание привлекло исследование "Оценка влияния евроинтеграции на макроэкономические показатели", подготовленное Государственным научно-исследовательским институтом информатизации и моделирования экономики. Основные выводы этого анализа сосредотачиваются на следующих стратегических аспектах:

Неиспользованный экспортный потенциал. Украина имеет потенциал для увеличения экспорта в страны Европейского Союза на уровне $10 миллиардов. Этот потенциал может быть реализован через диверсификацию производства и экспорта. Стратегическое сотрудничество. Существует большой потенциал для усиления Европейской стратегической автономии. Это включает в себя сотрудничество в добыче и частичной обработке критических материалов, развитие ОПК, а также использование европейскими компаниями стратегий nearshoring и friendshoring на фоне роста геополитического напряжения.

Ключевые вызовы на пути в ЕС

На пути развития торгово-экономических отношений Украины с ЕС остаются три актуальных препятствия:

введение СВАМ (Механизм пограничной корректировки углерода). Это требует от Украины безотлагательного внедрения собственной системы торговли выбросами и поиска путей отсрочки действия этого механизма;

возвращение Европейским Союзом в тарифных квот на некоторые виды украинской сельскохозяйственной продукции;

промедление с заключением и реализацией соглашения АСАА (Соглашение об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров) для снятия нетарифных барьеров в торговле промышленной продукцией.



Финансовая сторона

Аналитики прогнозируют, что при вступлении Украины в ЕС дополнительные расходы бюджета евроблока на интеграцию составят 90 миллиардов евро поддержки в течение первых пяти лет членства.

Отмечается, что инвестируя в структурные реформы и экономическую трансформацию Украины еще до вступления, ЕС поможет ей стать более устойчивой и конкурентоспособной. Это, в свою очередь, уменьшит финансовую нагрузку на бюджет ЕС в будущем и сделает интеграцию более эффективной.

Главный вывод

Путь эффективной интеграции отечественной экономики в европейскую лежит через использование Украиной актуальных потребностей ЕС в открытой стратегической автономии в мире, который быстро фрагментируется в противоборствующие лагеря.

Напомним, в ноябре сообщалось, что сельское хозяйство станет одной из ключевых тем переговоров о вступлении Украины в ЕС .