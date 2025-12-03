Україна наразі має потенціал для збільшення експорту до ЄС на рівні $10 млрд – дослідження

Україна має $10 мільярдів невикористаного експортного потенціалу у торгівлі з країнами Європейського Союзу, а також є ключем до зміцнення стратегічної автономії ЄС, зокрема у критичних матеріалах та оборонно-промислового комплексу (ОПК).

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України, посилаючись на дані дослідження.

У Міністерстві економіки відбулося засідання Наукової платформи, яке зібрало близько 140 експертів — науковців, урядовців та фахівців міністерств. Головною метою заходу була презентація результатів ключових досліджень, присвячених розвитку вітчизняного виробництва, залученню інвестицій та стабілізації ринку праці.

Особливу увагу привернуло дослідження "Оцінка впливу євроінтеграції на макроекономічні показники", підготовлене Державним науково-дослідним інститутом інформатизації та моделювання економіки. Основні висновки цього аналізу зосереджуються на таких стратегічних аспектах:

Невикористаний експортний потенціал. Україна наразі має потенціал для збільшення експорту до країн Європейського Союзу на рівні $10 мільярдів. Цей потенціал може бути реалізований через диверсифікацію виробництва та експорту. Стратегічна співпраця. Існує значний потенціал для посилення Європейської стратегічної автономії. Це включає співпрацю у видобуванні та частковій обробці критичних матеріалів, розвиток ОПК, а також використання європейськими компаніями стратегій nearshoring та friendshoring на тлі зростання геополітичної напруги.

Ключові виклики на шляху до ЄС

На шляху розвитку торговельно-економічних відносин України з ЄС залишаються три актуальні перешкоди:

запровадження СВАМ (Механізм прикордонного коригування вуглецю). Це вимагає від України невідкладного запровадження власної системи торгівлі викидами та пошуку шляхів відтермінування дії цього механізму;

повернення Європейського Союзу до тарифних квот на деякі види української сільськогосподарської продукції;

зволікання з укладанням та реалізацією угоди АСАА (Угода про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів) для зняття нетарифних бар’єрів у торгівлі промисловою продукцією.



Фінансова сторона

Аналітики прогнозують, що при вступі України до ЄС додаткові витрати бюджету євроблоку на інтеграцію сягнуть 90 мільярдів євро підтримки протягом перших п'яти років членства.

Зазначається, що інвестуючи у структурні реформи та економічну трансформацію України ще до її вступу, ЄС допоможе їй стати більш стійкою та конкурентоспроможною. Це, своєю чергою, зменшить фінансове навантаження на бюджет ЄС у майбутньому та зробить інтеграцію ефективнішою.

Головний висновок

Шлях ефективної інтеграції вітчизняної економіки до європейської лежить через використання Україною актуальних потреб ЄС у відкритій стратегічній автономії у світі, який швидко фрагментується на протиборчі табори.

