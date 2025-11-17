Украина остается среди лидеров мировых экспортеров меда: 70% направляется в ЕС

Украина традиционно подтверждает статус мирового лидера экспортера меда. За 10 месяцев 2025 года страна экспортировала 36,4 тыс. тонн меда на сумму свыше $84 млн, причем более 70% этого объема поступило в страны Европейского Союза.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий.

"Украинское пчеловодство продолжает развиваться даже в сложных условиях войны. Украина - один из лидеров экспорта меда в ЕС. Это свидетельствует о высоком качестве, доверии и конкурентоспособности нашей продукции", - отметил замминистра.

По его словам, развитие цифровых инструментов, модернизация производства и усиление контроля качества постепенно создают условия для масштабирования экспорта не только в ЕС, но и на рынки Азии и Ближнего Востока.

"Наша ключевая задача - обеспечить полное соответствие стандартам ЕС и повысить прослеживаемость производства. То есть четко фиксировать, откуда происходит мед, какие пасеки его изготовили, как именно проверялось качество", - добавил Высоцкий.

По его мнению, такой подход откроет украинским пчеловодам доступ к новым и долгосрочным рыночным возможностям.

Сейчас в Реестре паспортов пасек – 62 697 пасек и более 2,84 млн пчелиных семей.

По оценкам экспертов, интеграция в рынок ЕС может увеличить экспорт украинского меда на 25–30% в ближайшие три года.

Напомним, рынки стран Европейского Союза являются ключевыми для экспорта меда, ведьу Украины второй результат по поставкам меда в ЕС, который составляет 28% всего импорта этого продукта странами блока.