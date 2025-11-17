Україна залишається серед лідерів світових експортерів меду: 70% прямує до ЄС

Україна традиційно підтверджує статус світового лідера експортера меду. За 10 місяців 2025 року країна експортувала 36,4 тис. тонн меду на суму понад $84 млн, причому понад 70% цього обсягу надійшло до країн Європейського Союзу.

Як пише Delo.ua, про це повідомив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький.

"Українське бджільництво продовжує розвиватися навіть у складних умовах війни. Україна - один з лідерів експорту меду до ЄС. Це свідчить про високу якість, довіру та конкурентоспроможність нашої продукції", - зазначив заступник міністра.

За його словами, розвиток цифрових інструментів, модернізація виробництва та посилення контролю якості поступово створюють умови для масштабування експорту не лише до ЄС, а й на ринки Азії та Близького Сходу.

"Наше ключове завдання – забезпечити повну відповідність стандартам ЄС і підвищити простежуваність виробництва. Тобто чітко фіксувати, звідки походить мед, які пасіки його виготовили, як саме перевірялася якість", - додав Висоцький.

На його думку, такий підхід відкриє українським бджолярам доступ до нових і довгострокових ринкових можливостей.

Наразі в Реєстрі паспортів пасік – 62 697 пасік та понад 2,84 млн бджолиних сімей.

За оцінками експертів, інтеграція до ринку ЄС може збільшити експорт українського меду на 25–30% у найближчі три роки.

Нагадаємо, ринки країн Європейського Союзу є ключовими для експорту меду, адже Україна має другий результат з поставок меду в ЄС, який становить 28% всього імпорту цього продукту країнами блоку.