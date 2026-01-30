Запланована подія 2

Украина получила от Италии котельное оборудование на 1,8 млн евро

Украина получила от Италии партию промышленного котельного оборудования общей стоимостью 1,8 млн. евро для усиления теплоэнергетики регионов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

Речь идет о 78 единицах оборудования общей мощностью более 112 МВт. Помощь включает в себя модульные и водогрейные котлы с горелками, комплектующими, фильтрами и вспомогательными системами.

Получившиеся котлы могут использоваться в качестве основных или резервных источников тепла для больниц, школ, административных зданий, объектов критической инфраструктуры, а также в составе городских котельных и систем теплокоммунэнерго.

По словам Кулебы, оказанная помощь является важным вкладом в повышение устойчивости украинской теплоэнергетики. Он поблагодарил Правительство Италии за стратегическое решение продолжать поддержку Украины и сообщил, что в настоящее время продолжаются переговоры по поставке следующей крупной партии оборудования — более 300 единиц общей мощностью более 800 МВт.

Напомним, вчера Польша предоставила Украине энергетическую поддержку в виде 379 генераторов разной мощности. Первая партия оборудования уже была передана в Киевскую область, и до конца января вся помощь будет распределена среди общин.

Автор:
Татьяна Гойденко