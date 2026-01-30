- Категорія
Україна отримала від Італії котельне обладнання на 1,8 млн євро
Україна отримала від Італії партію промислового котельного обладнання загальною вартістю 1,8 млн євро для посилення теплоенергетики регіонів.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.
Йдеться про 78 одиниць обладнання загальною потужністю понад 112 МВт. Допомога включає модульні та водогрійні котли з пальниками, комплектуючими, фільтрами та допоміжними системами.
Отримані котли можуть використовуватися як основні або резервні джерела тепла для лікарень, шкіл, адміністративних будівель, об’єктів критичної інфраструктури, а також у складі міських котелень і систем теплокомуненерго.
За словами Кулеби, надана допомога є важливим внеском у підвищення стійкості української теплоенергетики. Він подякував Уряду Італії за стратегічне рішення продовжувати підтримку України та повідомив, що наразі тривають переговори щодо постачання наступної великої партії обладнання — понад 300 одиниць загальною потужністю більш як 800 МВт.
Нагадаємо, вчора Польща надала Україні енергетичну підтримку у вигляді 379 генераторів різної потужності. Перша партія обладнання вже була передана Київській області, і до кінця січня вся допомога буде розподілена серед громад.