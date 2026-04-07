Украина потеряла 2,8 млрд грн на госзакупках у нерезидентов: Кисилевский назвал причину

За последние четыре года из-за несовершенного порядка публичных закупок у нерезидентов государственные предприятия Украины понесли прямые убытки в размере 2,8 млрд грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

По его словам, причиной потерь стала разница между курсом гривны на дату определения победителя и дату расчета за товары, приобретенные в валюте.

Кисилевский отметил, что курсовая разница при расчетах публичных заказчиков в валюте приводит к дискриминации украинских производителей и поставщиков-резидентов.

Ведь фактическая гривневая цена, оплачиваемая государственными компаниями в день расчета с нерезидентами, обычно выше, чем была в момент определения победителя тендера. Следовательно победу мог одержать другой участник.

Согласно данным Государственного института информатизации и моделирования экономики, больше всего потеряли на курсовых разницах при расчетах с подрядчиками-нерезидентами "Энергоатом" - 1,59 млрд грн, "Укргаздобыча" - 671 млн грн, "Укрзализныця" - 352 млн грн.

Кроме прямых расходов существуют значительные косвенные потери в виде недополученных налогов. Украинские заводы и поставщики-резиденты наполняют государственный бюджет, в то время как иностранные контрагенты не платят в Украине никаких налогов.

Справка

Исследование закупок за 2022–25 годы провел Государственный институт информатизации и моделирования экономики. Предметом исследования стали 511 закупок, произведенных у компаний-нерезидентов на сумму 124,5 млрд. грн.

Исследование охватило закупки 9 крупных украинских заказчиков, в частности "Энергоатом", "Укргаздобыча", "Укрзализныця", "Медицинские закупки", "Укртранснефть", "Укрнефть", "Укрэнерго", "Укргидроэнерго", "Леса Украины".

Напомним, Кабмин принял изменения в правила осуществления публичных закупок, направленные на установление единого подхода к оценке предложений участников процедуры закупки и поставщиков в электронном каталоге, как для резидентов, так и для нерезидентов.