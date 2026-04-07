Україна втратила 2,8 млрд грн на держзакупівлях у нерезидентів: Кисилевський назвав причину

За останні чотири роки через недосконалий порядок публічних закупівель у нерезидентів державні підприємства України зазнали прямих збитків у розмірі 2,8 млрд грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

За його словами, причиною втрат стала різниця між курсом гривні на дату визначення переможця та на дату розрахунку за товари, придбані в валюті.

Кисилевський відзначив, що курсова різниця при розрахунках публічних замовників у валюті призводить до дискримінації українських виробників та постачальників-резидентів.

Адже фактична гривнева ціна, яку сплачують державні компанії в день розрахунку з нерезидентами, зазвичай вища, ніж була в момент визначення переможця тендеру. Відтак перемогу міг отримати інший учасник.

Згідно з даними Державного інституту інформатизації та моделювання економіки, найбільше втратили на курсових різницях при розрахунках з підрядниками-нерезидентами “Енергоатом” - 1,59 млрд грн, “Укргазвидобування” - 671 млн грн, “Укрзалізниця” - 352 млн грн.

Окрім прямих витрат, існують значні непрямі втрати у вигляді недоотриманих податків. Українські заводи та постачальники-резиденти наповнюють державний бюджет, тоді як іноземні контрагенти не сплачують в Україні жодних податків.

Довідка

Дослідження закупівель за 2022-25 роки провів Державний інститут інформатизації та моделювання економіки. Предметом дослідження стали 511 закупівель, здійснених у компаній-нерезидентів на суму 124,5 млрд. грн.

Дослідження охопило закупівлі 9 великих українських замовників, зокрема “Енергоатом”, “Укргазвидобування”, “Укрзализниця”, “Медичні закупівлі”, “Укртранснафта”, “Укрнафта”, “Укренерго”, “Укргідроенерго”, “Ліси України”.

Нагадаємо, Кабмін ухвалив зміни до правил здійснення публічних закупівель, спрямовані на установлення єдиного підходу до оцінки пропозицій учасників процедури закупівлі та постачальників в електронному каталозі, як для резидентів, так і для нерезидентів.