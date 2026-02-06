Кабмін встановив нові правила оцінки пропозицій у публічних закупівлях: без урахування ПДВ

Кабінет міністрів України ухвалив зміни до правил здійснення публічних закупівель, спрямовані на установлення єдиного підходу до оцінки пропозицій учасників процедури закупівлі та постачальників в електронному каталозі, як для резидентів, так і для нерезидентів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Відтепер пропозиції учасників у каталозі будуть зазначатися без урахування податку на додану вартість (ПДВ).

Відповідно, оцінка пропозицій також відбуватиметься без урахування ПДВ. Це дозволить усунути вплив різних систем оподаткування на результати оцінки та забезпечити справедливе порівняння цін.

Ключові зміни включають:

Справедливе порівняння : система Prozorro порівнюватиме ціни всіх учасників "чистими", без податків, що дозволить обирати економічно найбільш вигідну пропозицію.

Прозорість оголошень : очікувана вартість закупівлі в оголошеннях замовників буде вказана без ПДВ, що робить умови конкурсу зрозумілими для всіх, включаючи іноземні компанії.

Збереження прав бізнесу : неплатники ПДВ зможуть і надалі брати участь у торгах. Якщо переможцем стане платник ПДВ, сума податку буде додана до ціни договору відповідно до закону.

Зміни набудуть чинності з 1 липня 2026 року, щоб бізнес і сфера закупівель встигли підготуватися до нових правил.

Додамо, з 1 січня 2026 року вимоги до товарів, що закуповуються за державні кошти, змінилися: тепер кожен тролейбус, трансформатор чи техніка мають бути принаймні на третину українськими. Тобто частка української складової цьогоріч зросла з 25% до 30%.