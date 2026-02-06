Кабмин установил новые правила оценки предложений по публичным закупкам: без учета НДС

Кабинет министров Украины принял изменения в правила осуществления публичных закупок, направленные на установление единого подхода к оценке предложений участников процедуры закупки и поставщиков в электронном каталоге, как для резидентов, так и для нерезидентов.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

Теперь предложения участников в каталоге будут указываться без учета налога на добавленную стоимость (НДС).

Соответственно, оценка предложений также будет производиться без учета НДС. Это позволит устранить влияние различных систем налогообложения на результаты оценки и обеспечить справедливое сравнение цен.

Ключевые изменения включают в себя:

Справедливое сравнение : система Prozorro будет сравнивать цены всех участников "чистыми", без налогов, что позволит выбирать экономически наиболее выгодное предложение.

Прозрачность объявлений : ожидаемая стоимость закупки в объявлениях заказчиков будет указана без НДС, что делает условия конкурса понятными всем, включая иностранные компании.

Сохранение прав бизнеса : неплательщики НДС смогут и дальше участвовать в торгах. Если победителем станет плательщик НДС, сумма налога будет добавлена к цене договора в соответствии с законом.

Изменения вступят в силу с 1 июля 2026 г., чтобы бизнес и сфера закупок успели подготовиться к новым правилам.

Добавим, с 1 января 2026 требования к товарам, закупаемым за государственные средства, изменились: теперь каждый троллейбус, трансформатор или техника должны быть по крайней мере на треть украинскими. То есть доля украинской составляющей в этом году выросла с 25% до 30%.