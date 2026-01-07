Запланована подія 2

Больше украинского: доля локализации в публичных закупках с 1 января выросла до 30%

Сделано в Украине
С 1 января уровень локализации в публичных закупках вырос до 30%. / Минэкономики

Украина продолжает курс в поддержку собственной промышленности. С 1 января 2026 года требования к закупаемым за государственные средства товарам изменились: теперь каждый троллейбус, трансформатор или техника должны быть по крайней мере на треть украинскими. То есть доля украинской составляющей в этом году выросла с 25% до 30%.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Повышение уровня локализации предусмотрено Законом Украины "О публичных закупках" и реализуется поэтапно. В 2028 году доля украинской составляющей должна вырасти до 40% в 2028 году.

"Государство создает условия, при которых публичные средства работают на развитие украинской промышленности, сохранение рабочих мест и укрепление экономической устойчивости страны. В то же время мы совершенствуем правила так, чтобы они были понятны и эффективны для добросовестных производителей", - отметил замминистра Виталий Киндратов.

Какие продукты попали под новейшие правила?

Требование локализации распространяется на 128 видов товаров перерабатывающей промышленности. Основной фокус сделан на сложной продукции с высокой добавленной стоимостью:

  • транспорт – железнодорожные вагоны, городские троллейбусы и автобусы;
  • спецтехника - коммунальные машины и специализированное оборудование;
  • энергетика - трансформаторы, генераторы и другое энергооборудование;
  • промышленность – металлоконструкции, трубы большого диаметра и электротехника.

Правило 30% локализации обязательно для всех закупок, стоимость которых превышает 200 тысяч гривен.

Переходный период для бизнеса

Чтобы не останавливать важные тендеры в начале года, Минэкономики установило льготный период с 1 января по 31 марта 2026 года.

Поставщики, находившиеся в реестре в прошлом году с показателем 25%, могут участвовать в торгах со старыми сертификатами. Однако есть важный нюанс: в случае победы производитель обязан подтвердить, что его товар уже отвечает новым требованиям 2026 года, то есть имеет не менее 30% локализации.

Как подтвердить "украинское происхождение"?

Правительство обновило процедуры подтверждения в системе Prozorro, сделав их более прозрачными. Для включения товара в официальный перечень локализованной продукции производитель должен подать:

  • налоговый расчет за предыдущий год;
  • документальную справку о технологических процессах, происходящих именно в Украине;
  • доказательства наличия собственной базы, оборудования и квалифицированного персонала.

Эти шаги помогают отсеять недобросовестных поставщиков, пытающихся выдать импорт за отечественный продукт.

Как отметили в ведомстве, политика "Сделано в Украине" - это об инвестициях в реальный сектор экономики и уверенности в том, что налоги украинцев возвращаются в украинскую промышленность.

Напомним, с 1 января 2026 года в Украине вступили в силу новые инструменты государственной политики "Сделано в Украине", направленной на поддержку национальных производителей и развитие перерабатывающей промышленности.

Автор:
Татьяна Ковальчук