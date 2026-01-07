Більше українського: частка локалізації у публічних закупівлях з 1 січня зросла до 30%

Україна продовжує курс на підтримку власної промисловості. З 1 січня 2026 року вимоги до товарів, що закуповуються за державні кошти, змінилися: тепер кожен тролейбус, трансформатор чи техніка мають бути принаймні на третину українськими. Тобто частка української складової цьогоріч зросла з 25% до 30%.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Підвищення рівня локалізації передбачене Законом України "Про публічні закупівлі" та реалізується поетапно. У 2028 році частка української складової має зрости до 40% у 2028 році.

"Держава створює умови, за яких публічні кошти працюють на розвиток української промисловості, збереження робочих місць і зміцнення економічної стійкості країни. Водночас ми вдосконалюємо правила так, щоб вони були зрозумілими та ефективними для добросовісних виробників", — зазначив заступник міністра Віталій Кіндратів.

Які товари потрапили під нові правила?

Вимога локалізації поширюється на 128 видів товарів переробної промисловості. Основний фокус зроблено на складній продукції з високою доданою вартістю:

транспорт — залізничні вагони, міські тролейбуси та автобуси;

спецтехніка — комунальні машини та спеціалізоване обладнання;

енергетика — трансформатори, генератори та інше енергообладнання;

промисловість — металоконструкції, труби великого діаметра та електротехніка.

Правило 30% локалізації обов’язкове для всіх закупівель, вартість яких перевищує 200 тисяч гривень.

Перехідний період для бізнесу

Щоб не зупиняти важливі тендери на початку року, Мінекономіки встановило пільговий період з 1 січня до 31 березня 2026 року.

Постачальники, які були у реєстрі минулого року з показником 25%, можуть брати участь у торгах зі старими сертифікатами. Проте є важливий нюанс: у разі перемоги виробник зобов’язаний підтвердити, що його товар вже відповідає новим вимогам 2026 року — тобто має не менше 30% локалізації.

Як підтвердити "українське походження"?

Уряд оновив процедури підтвердження в системі Prozorro, зробивши їх більш прозорими. Для включення товару до офіційного переліку локалізованої продукції виробник має подати:

податковий розрахунок за попередній рік;

документальну довідку про технологічні процеси, що відбуваються саме в Україні;

докази наявності власної бази, обладнання та кваліфікованого персоналу.

Ці кроки допомагають відсіяти недобросовісних постачальників, які намагаються видати імпорт за вітчизняний продукт.

Як зазначили у відомстві, політика "Зроблено в Україні" — це про інвестиції в реальний сектор економіки та впевненість у тому, що податки українців повертаються в українську промисловість.

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року в Україні набули чинності нові інструменти державної політики "Зроблено в Україні", спрямованої на підтримку національних виробників і розвиток переробної промисловості.