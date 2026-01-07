Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,56

+0,14

EUR

49,80

+0,29

Готівковий курс:

USD

42,85

42,65

EUR

50,30

50,04

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Більше українського: частка локалізації у публічних закупівлях з 1 січня зросла до 30%

Зроблено в Україні
З 1 січня рівень локалізації у публічних закупівлях зріс до 30%. / Мінекономіки

Україна продовжує курс на підтримку власної промисловості. З 1 січня 2026 року вимоги до товарів, що закуповуються за державні кошти, змінилися: тепер кожен тролейбус, трансформатор чи техніка мають бути принаймні на третину українськими. Тобто частка української складової цьогоріч зросла з 25% до 30%.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Підвищення рівня локалізації передбачене Законом України "Про публічні закупівлі" та реалізується поетапно. У 2028 році частка української складової має зрости до 40% у 2028 році.

"Держава створює умови, за яких публічні кошти працюють на розвиток української промисловості, збереження робочих місць і зміцнення економічної стійкості країни. Водночас ми вдосконалюємо правила так, щоб вони були зрозумілими та ефективними для добросовісних виробників", — зазначив заступник міністра Віталій Кіндратів.

Які товари потрапили під нові правила?

Вимога локалізації поширюється на 128 видів товарів переробної промисловості. Основний фокус зроблено на складній продукції з високою доданою вартістю:

  • транспорт — залізничні вагони, міські тролейбуси та автобуси; 
  • спецтехніка — комунальні машини та спеціалізоване обладнання; 
  • енергетика — трансформатори, генератори та інше енергообладнання; 
  • промисловість — металоконструкції, труби великого діаметра та електротехніка.

Правило 30% локалізації обов’язкове для всіх закупівель, вартість яких перевищує 200 тисяч гривень.

Перехідний період для бізнесу

Щоб не зупиняти важливі тендери на початку року, Мінекономіки встановило пільговий період з 1 січня до 31 березня 2026 року.

Постачальники, які були у реєстрі минулого року з показником 25%, можуть брати участь у торгах зі старими сертифікатами. Проте є важливий нюанс: у разі перемоги виробник зобов’язаний підтвердити, що його товар вже відповідає новим вимогам 2026 року — тобто має не менше 30% локалізації.

Як підтвердити "українське походження"?

Уряд оновив процедури підтвердження в системі Prozorro, зробивши їх більш прозорими. Для включення товару до офіційного переліку локалізованої продукції виробник має подати:

  • податковий розрахунок за попередній рік; 
  • документальну довідку про технологічні процеси, що відбуваються саме в Україні; 
  • докази наявності власної бази, обладнання та кваліфікованого персоналу.

Ці кроки допомагають відсіяти недобросовісних постачальників, які намагаються видати імпорт за вітчизняний продукт.

Як зазначили у відомстві, політика "Зроблено в Україні" — це про інвестиції в реальний сектор економіки та впевненість у тому, що податки українців повертаються в українську промисловість.

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року в Україні набули чинності нові інструменти державної політики "Зроблено в Україні", спрямованої на підтримку національних виробників і розвиток переробної промисловості. 

Автор:
Тетяна Ковальчук