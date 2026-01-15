Противогололедные закупки более чем на 250 млн грн: кто выиграл тендеры в 2025 году и какие связи выявили аналитики

В 2025 году на закупку каменной соли и противогололедных реагентов для украинских дорог потратили более 254 млн грн. Около трех четвертей этой суммы сосредоточили десять компаний, а среди ключевых поставщиков прослеживаются связи с бывшими чиновниками госпредприятий и публичными лицами.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в исследовании YouControl.

Соль, реагенты и государственные деньги

За год в Украине провели 482 процедуры публичных закупок противогололедных средств. Аналитики R&D центра YouControl проанализировали CPV-коды, по которым в системе Prozorro классифицируют товары, работы и услуги, и установили: победителями торгов стали 220 хозяйствующих субъектов. Основную часть средств получили юридические лица – 125 компаний.

В то же время анализ победителей выявил ряд связей и обстоятельств, которые могут свидетельствовать о зонах повышенного внимания или потенциальной аффилированности. Часть ключевых игроков рынка вероятно имеет прямые или опосредованные связи с бывшими должностными лицами ГП "Артемсоль", а также фигурирует в связях, связанных с публикациями в СМИ о сомнительной деятельности или аффилированности с политически значимыми лицами и декларантами.

География и объемы закупок

С учетом отобранных CPV-кодов в анализ вошли 482 процедуры закупок противогололедных средств на общую сумму 254,2 млн грн. Более 80% этой суммы - 207,2 млн грн - приходится на закупку каменной соли.

В начале января 2026 было завершено пять процедур закупок на 114,1 тыс. грн. Среди победителей - ООО "Эпицентр К", одним из бенефициаров которого является народный депутат Украины Александр Герега. За исследуемый период компания поставила противогололедные средства на 78,4 тыс. грн.

В 2025 году победителями торгов стали 220 субъектов хозяйствования, из которых:

95 ФЛПов (свыше 43%) получили 27,7 млн грн;

125 юридических лиц - 226,5 млн грн.

Заказчиками выступили 395 государственных и коммунальных предприятий и органов местного самоуправления.

Наибольшие объемы закупок зафиксированы в Киевской (35,3 млн грн), Львовской (32,9 млн грн), Сумской (23,5 млн грн), Полтавской (20,2 млн грн) областях и городе Киеве (29,4 млн грн). Крупнейшими заказчиками стали Киевский и Сумский облавтодоры – 26,8 млн грн и 20,4 млн грн соответственно.

Концентрация рынка и связи с публичными лицами

Десять крупнейших поставщиков противогололедных средств аккумулировали почти 73% всех средств – 184,6 млн грн.

Лидером по объему выигранных закупок стало ООО "Солт Индастри", в 2025 году победившее в 26 процедурах на сумму 41,3 млн грн. Руководителем и конечным бенефициаром компании является Виктор Юрин – лицо с идентичным ФИО к бывшему заместителю директора по финансово-коммерческой деятельности ГП "Артемсоль". В 2023-2025 годах среди бенефициаров также фигурировали лица из ФИО, совпадающие с родственными и деловыми связями экс-чиновников госпредприятия.

Второе место заняло ООО "Торговый дом "ЭГТ" - 33 победных процедуры на 38,6 млн грн. Компания и ее бенефициары также фигурируют в связях с субъектами, упомянутыми в медиапубликациях о торговле углем и бизнес-связи с отдельными предпринимателями.

В тройку лидеров вошло ООО "Евразийская торговая группа" с объемом контрактов на 24,3 млн. грн. Другие компании из первой десятки также демонстрируют пересечение бизнес-интересов с бывшими должностными лицами, родственниками государственных служащих и политически значимыми лицами.

В 2025 году ООО "Меркурико" выиграло 11 процедур публичных закупок на общую сумму 23,6 млн. грн. Более половины этой суммы компания получила за поставку противогололедных средств для управления жилищно-коммунального хозяйства исполнительного комитета Полтавского городского совета. По информации издания "Полтавщина" (материал "Полтава заказала 2500 тонн соли: на 22% дороже, чем Харьков, и на 40% дороже Львова" от 16.11.2025), продукцию поставляли от импортера ООО "Рост Трейдинг". Его участником и конечным бенефициаром является Виталий Следков - лицо с идентичным ФИО к бывшему заместителю директора ГП "Артемсоль" в 2016 году.

Поставщиком соли для Франковского и Сыховского районных администраций Львовского городского совета в 2025 году на сумму 12,7 млн грн стало ООО "Интер Логистик Украина-Л". Компанией управляет и владеет Ярослав Чапельский. В 2023-2025 годах среди ее бенефициаров был Любомир Гембара - муж Оксаны Гембары, которая занимает должность главного государственного инспектора одного из подразделений ГУ ГНС во Львовской области.

ООО "Мавел Украина" стало победителем двух закупок, объявленных 2 и 27 октября 2025 года, на сумму более 10 млн грн. В обоих случаях заказчиком выступало КП "Централизованная закупочная организация Харьковского городского совета". Конечным бенефициаром компании является Роман Шкребец, который с июня 2025 также владеет ООО "Брокенергия". В 2017 году среди участников этой компании была кипрская Andrat Holdings Limited, бенефициаром которой, по данным структуры собственности ООО фирма "Технова", является бывший народный депутат Украины V созыва Анатолий Шкрибляк.

Замыкает десятку ФЛП Дарья Слипчук из более чем 6 млн грн выигранных закупок. Лицо с идентичным ФИО является бенефициаркой компании, которая в 2025 году выиграла государственные тендеры более чем на 136 млн грн.

Методология исследования

Специалисты YouControl проанализировали публичные закупки в период с 1 января 2025 года по 9 января 2026 года включительно по CPV-кодам:

14410000-8 "Каменная соль";

24950000-8 "Специализированная химическая продукция";

24951310-1 "Противоголедные реагенты".

В выборку попали закупки бишофита, технической соли, противогололедных реагентов и смесей, используемых для борьбы со снегом и гололедицей, в частности для посыпки дорог.

Также было проанализировано описание лотов и определен круг заказчиков – государственные и коммунальные предприятия в сфере дорожного хозяйства и ЖКХ, а также органы местного самоуправления.

