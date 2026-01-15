Протиожеледні закупівлі на понад 250 млн грн: хто виграв тендери у 2025 році і які зв’язки виявили аналітики

У 2025 році на закупівлю кам’яної солі та протиожеледних реагентів для українських доріг витратили понад 254 млн грн. Майже три чверті цієї суми зосередили десять компаній, а серед ключових постачальників простежуються зв’язки з колишніми посадовцями держпідприємств і публічними особами.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в дослідженні YouControl.

Сіль, реагенти і державні гроші

За рік в Україні провели 482 процедури публічних закупівель протиожеледних засобів. Аналітики R&D центру YouControl проаналізували CPV-коди, за якими у системі Prozorro класифікують товари, роботи та послуги, і встановили: переможцями торгів стали 220 суб’єктів господарювання. Основну частину коштів отримали юридичні особи - 125 компаній.

Водночас аналіз переможців виявив низку зв’язків та обставин, що можуть свідчити про зони підвищеної уваги або потенційну афілійованість. Частина ключових гравців ринку ймовірно має прямі або опосередковані зв’язки з колишніми посадовими особами ДП "Артемсіль", а також фігурує у зв’язках, пов’язаних із публікаціями в медіа про сумнівну діяльність або афілійованість із політично значущими особами та декларантами.

Географія та обсяги закупівель

З урахуванням відібраних CPV-кодів до аналізу увійшли 482 процедури закупівель протиожеледних засобів на загальну суму 254,2 млн грн. Понад 80% цієї суми — 207,2 млн грн - припадає на закупівлю кам’яної солі.

На початку січня 2026 року було завершено п’ять процедур закупівель на 114,1 тис. грн. Серед переможців — ТОВ "Епіцентр К", одним із бенефіціарів якого є народний депутат України Олександр Герега. За досліджуваний період компанія поставила протиожеледні засоби на 78,4 тис. грн.

У 2025 році переможцями торгів стали 220 суб’єктів господарювання, з яких:

95 ФОПів (понад 43%) отримали 27,7 млн грн;

125 юридичних осіб — 226,5 млн грн.

Замовниками виступили 395 державних і комунальних підприємств та органів місцевого самоврядування.

Найбільші обсяги закупівель зафіксовано у Київській (35,3 млн грн), Львівській (32,9 млн грн), Сумській (23,5 млн грн), Полтавській (20,2 млн грн) областях та місті Києві (29,4 млн грн). Найбільшими замовниками стали Київський та Сумський облавтодори — 26,8 млн грн та 20,4 млн грн відповідно.

Концентрація ринку та зв’язки з публічними особами

Десять найбільших постачальників протиожеледних засобів акумулювали майже 73% усіх коштів - 184,6 млн грн.

Лідером за обсягом виграних закупівель стало ТОВ "Солт Індастрі", яке у 2025 році перемогло у 26 процедурах на суму 41,3 млн грн. Керівником і кінцевим бенефіціаром компанії є Віктор Юрін - особа з ідентичним ПІБ до колишнього заступника директора з фінансово-комерційної діяльності ДП "Артемсіль". У 2023–2025 роках серед бенефіціарів також фігурували особи з ПІБ, що збігаються з родинними та діловими зв’язками екс-посадовців держпідприємства.

Друге місце посіло ТОВ "Торговий дім "ЕГТ" - 33 переможні процедури на 38,6 млн грн. Компанія та її бенефіціари також фігурують у зв’язках із суб’єктами, згаданими в медіапублікаціях про торгівлю вугіллям та бізнес-зв’язки з окремими підприємцями.

До трійки лідерів увійшло ТОВ "Євразійська торговельна група" з обсягом контрактів на 24,3 млн грн. Інші компанії з першої десятки також демонструють перетин бізнес-інтересів із колишніми посадовцями, родичами державних службовців та політично значущими особами.

У 2025 році ТОВ "Меркуріко" виграло 11 процедур публічних закупівель на загальну суму 23,6 млн грн. Понад половину цієї суми компанія отримала за постачання протиожеледних засобів для Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради. За інформацією видання "Полтавщина" (матеріал "Полтава замовила 2500 тонн солі: на 22% дорожче, ніж Харків, і на 40% дорожче за Львів" від 16.11.2025), продукцію постачали від імпортера ТОВ "Рост Трейдинг". Його учасником і кінцевим бенефіціаром є Віталій Слєдков — особа з ідентичним ПІБ до колишнього заступника директора ДП "Артемсіль" у 2016 році.

Постачальником солі для Франківської та Сихівської районних адміністрацій Львівської міської ради у 2025 році на суму 12,7 млн грн стало ТзОВ "Інтер Логістік Україна-Л". Компанією керує та володіє Ярослав Чапельський. У 2023–2025 роках серед її бенефіціарів був Любомир Гембара - чоловік Оксани Гембари, яка обіймає посаду головного державного інспектора одного з підрозділів ГУ ДПС у Львівській області.

ТОВ "Мавел Україна" стало переможцем двох закупівель, оголошених 2 та 27 жовтня 2025 року, на суму понад 10 млн грн. В обох випадках замовником виступало КП "Централізована закупівельна організація Харківської міської ради". Кінцевим бенефіціаром компанії є Роман Шкребець, який з червня 2025 року також володіє ТОВ "Брокенергія". У 2017 році серед учасників цієї компанії була кіпрська Andrat Holdings Limited, бенефіціаром якої, за даними структури власності ТОВ фірма "Технова", є колишній народний депутат України V скликання Анатолій Шкрібляк.

Замикає десятку ФОП Дар’я Сліпчук із понад 6 млн грн виграних закупівель. Особа з ідентичним ПІБ є бенефіціаркою компанії, яка у 2025 році виграла державні тендери на понад 136 млн грн.

Методологія дослідження

Фахівці YouControl проаналізували публічні закупівлі в період з 1 січня 2025 року по 9 січня 2026 року включно за CPV-кодами:

14410000-8 "Кам’яна сіль";

24950000-8 "Спеціалізована хімічна продукція";

24951310-1 "Протиожеледні реагенти".

У вибірку потрапили закупівлі бішофіту, технічної солі, протиожеледних реагентів і сумішей, що використовуються для боротьби зі снігом та ожеледицею, зокрема для посипання доріг.

Також було проаналізовано опис лотів і визначено коло замовників - державні та комунальні підприємства у сфері дорожнього господарства й ЖКГ, а також органи місцевого самоврядування.

Раніше повідомлялося, що в Україні очікуються сильний сніг, хуртовини та ожеледиця, для координації робіт на дорогах державного значення розпочав роботу штаб ліквідації наслідків НС.