Украина стабильно входит в топ-5 поставщиков органической продукции в ЕС – Минэкономики

Украина уже много лет стабильно остается среди топ-5 поставщиков органической продукции в Европейский Союз.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на заявление заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Высоцкого во время ежегодной конференции "Органический день в Украине", которая в четвертый раз состоялась в Киеве.

Как сообщает пресс-служба Минэкономики, мероприятие организовало общественный союз "Органическая инициатива" при поддержке Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины, а также партнеров из Швейцарии и Германии. Участие в нем приняли более 230 гостей в смешанном формате.

На сегодня в Украине:

260 сертифицированных операторов по национальному законодательству;

436 операторов отвечают требованиям ЕС и/или США;

Около 350 тыс. га сельскохозяйственных земель имеет органический статус, что составляет примерно 1,2% от общей площади сельхозугодий.

По словам Тараса Высоцкого, Украина ставит амбициозные цели сначала достичь 5% органических угодий, а затем 25%, как это запланировано в странах ЕС.

Также он сообщил, что продолжается активная работа по приведению украинского органического законодательства в соответствие с новым регулированием ЕС. Законопроект 13204-1 готовится ко второму чтению и имеет все шансы быть принятым этой осенью.

Отмечается, что органический сектор Украины демонстрирует одни из лучших показателей внедрения европейского законодательства в аграрном секторе и продолжает расти на все современные вызовы.

Напомним, в июне Европейская Комиссия обнародовала ежегодный отчет об импорте органической продукции, и по его данным , Украина заняла 3 место среди 123 стран по объемам поставки органики в Европейский Союз в 2024 году.