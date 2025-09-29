Україна стабільно входить до топ-5 постачальників органічної продукції до ЄС – Мінекономіки

Україна вже багато років стабільно залишається серед топ-5 постачальників органічної продукції до Європейського Союзу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на заяву заступника міністра аграрної політики та продовольства України Тараса Висоцького під час щорічної конференції "Органічний день в Україні", яка вчетверте відбулася у Києві.

Як повідомляє пресслужба Мінекономіки, захід організувала громадська спілка "Органічна ініціатива" за підтримки Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України, а також партнерів зі Швейцарії та Німеччини. Участь у ньому взяли понад 230 гостей у змішаному форматі.

Станом на сьогодні в Україні:

260 сертифікованих операторів за національним законодавством;

436 операторів відповідають вимогам ЄС та/або США;

Близько 350 тис. га сільськогосподарських земель мають органічний статус, що становить приблизно 1,2% від загальної площі сільгоспугідь.

За словами Тараса Висоцького, Україна ставить амбітні цілі — спочатку досягти 5% органічних угідь, а потім — 25%, як це заплановано в країнах ЄС.

Також він повідомив, що триває активна робота щодо приведення українського органічного законодавства у відповідність до нового регулювання ЄС. Законопроєкт 13204-1 готується до другого читання та має всі шанси бути прийнятим цієї осені.

Зазначається, що органічний сектор України демонструє одні з найкращих показників впровадження європейського законодавства в аграрному секторі та продовжує зростати попри всі сучасні виклики.

Нагадаємо, у червні Європейська Комісія оприлюднила щорічний звіт про імпорт органічної продукції, і за його даними Україна посіла 3 місце серед 123 країн за обсягами постачання органіки до Європейського Союзу у 2024 році.