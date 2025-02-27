Украина увеличит производство агропродукции в 2025 году, но до довоенных показателей еще далеко

Объемы производства валовой продукции сельского хозяйства могут увеличиться против показателя 2024 года на 3%, но это все равно меньше, чем в довоенный период.

Об этом сообщила пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

Увеличение на 3,0%

По расчетам ученых, прогнозируемые объемы производства агропродукции в 2025 году значительно уступают показателю 2021 года (-19.1%), а также на 2,6% меньше показателя 2023 года.

Так, в растениеводстве ожидается рост валовой продукции на 3,4% больше, чем в прошлом. Это обусловлено, прежде всего, расширением посевных площадей под масличные культуры, ростом урожайности кукурузы и потенциальным улучшением агротехнологий в целом.

В то же время, из-за прогнозируемых неблагоприятных погодных условий, в период вегетации возможно снижение урожайности отдельных культур, в частности рапса и ржи.

Также объемы производства продукции животноводства, по прогнозу ученых, увеличатся по сравнению с 2024 годом на 1,5% при росте продукции выращивания птицы (+5,5%) и свиней (+4,6%) и уменьшении по другим видам, в частности, говядина (-12%) и шерсть (-29,3%).

Вызовы для украинского АПК

По оценкам ученых Института аграрной экономики, основными вызовами для агропроизводителей, как и в предыдущие годы, остаются:

Негативное влияние климатических изменений, особенно в период вегетации.

Низкая обеспеченность кадрами, прежде всего, технических специальностей в связи с их мобилизацией на военную службу для борьбы с российской агрессией.

Весомые потери инфраструктуры, особенно в регионах, оккупированных или находящихся вблизи зоны ведения боевых действий.

Трудности денежного обеспечения, отсутствие инвестиций.

Рост трансакционных издержек, в первую очередь из-за удорожания логистики и ограничения экспортных возможностей агробизнеса.

Продолжение спада производства в хозяйствах населения, в которых за годы вооруженной агрессии РФ против Украины объемы валовой продукции уменьшились более чем на 18%, что свидетельствует о упадке мотивации крестьян к хозяйствованию.

Что следует сделать аграриям

Для того, чтобы обеспечить дальнейшее развитие сельскохозяйственного производства в Украине, по мнению ученых, аграриям необходимо принять целый комплекс мер:

Минимизировать действия вышеперечисленных вызовов для агропроизводителей.

Активизировать возврат в возделывание сельскохозяйственных угодий, заминированных или загрязненных тяжелыми металлами или другими вредными веществами;

Увеличить посевные площади в регионах, не подвергшихся прямому военному влиянию.

Нарастить поголовье всех видов животных и птицы в специализированных предприятиях, имеющих больший потенциал к увеличению производительности и обеспечению качества.

Стимулировать развитие и кооперирование фермерских хозяйств, особенно семейного типа, как наиболее устойчивой формы хозяйствования прежде всего в условиях широкомасштабной вооруженной агрессии и послевоенного восстановления Украины.

"При таких условиях 2025 год может стать ключевым для стабилизации функционирования аграрного сектора экономики государства, а дальнейшее его развитие будет зависеть от скорейшего наступления мира, эффективности отраслевой государственной политики, адаптации агропроизводителей к новым вызовам, наращивания экспортных возможностей и непрерывного внедрения инновационных технологий в сельское хозяйство", — подчеркивают в Институте аграрной экономики.

Там добавляют, что ожидаемое производство сельскохозяйственной продукции в 2025 году позволит обеспечить внутренние продовольственные потребности государства. При этом по отдельным видам продукции уровень обеспечения будет даже расти – и хотя и не превзойдет довоенный, однако свидетельствует об устойчивости отечественного агропроизводства.

Заметим, в 2024 году в Украине намолочено 71,4 млн тонн урожая зерновых и масличных культур, собранного на площади 19,2 млн га.

По итогам 2024 года наиболее рентабельными стали масличные культуры. В частности, для рапса этот показатель приближается к 60%, для сои – до 40%, а для подсолнечника – к 30%. Рентабельность пшеницы возросла до 17%, а ячменя – до 25%. В то же время, рентабельность выращивания кукурузы уменьшилась вдвое — до 11%.

Увеличение рентабельности обусловлено, прежде всего, существенным ростом цен на сельхозсырье в 2024 году. К примеру, цена на подсолнечник с января по октябрь 2024 года увеличилась почти на 158%. Также этот показатель вырос благодаря возобновлению экспортной активности и снижению стоимости логистики по сравнению с 2023 годом.