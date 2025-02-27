Україна збільшить виробництво агропродукції у 2025 році, але до довоєнних показників ще далеко

Обсяги виробництва валової продукції сільського господарства можуть збільшитися проти показника 2024 року на 3%, але це все одно менше, ніж у довоєнний період.

Про це повідомила пресслужба Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки".

Збільшення на 3,0 %

За розрахунками науковців, прогнозовані обсяги виробництва агропродукції у 2025 році значно поступаються показнику 2021 році (-19.1%), а також на 2,6 % менші за показник 2023 року.

Так, у рослинництві очікується зростання валової продукції на 3,4 % більше, ніж у торік. Це зумовлено насамперед розширенням посівних площ під олійні культури, зростанням урожайності кукурудзи та потенційним покращенням агротехнологій в цілому.

Водночас, через прогнозовані несприятливі погодні умови, в період вегетації, можливе зниження врожайності окремих культур, зокрема ріпаку та жита.

Також обсяги виробництва продукції тваринництва, за прогнозом науковців, збільшаться проти 2024 року на 1,5 % при зростанні продукції вирощування птиці (+5,5 %) та свиней (+4,6 %) та зменшенні по інших видах, зокрема, яловичина (-12 %) та вовна (-29,3 %).

Виклики для українського АПК

За оцінками науковців Інституту аграрної економіки, основними викликами для агровиробників, як і в попередні роки, залишаються:

Негативний вплив кліматичних змін, особливо в період вегетації.

Низька забезпеченість кадрами, насамперед технічних спеціальностей у зв’язку з їх мобілізацією на військову службу для боротьби з російською агресією.

Вагомі втрати інфраструктури, особливо у регіонах, що були окуповані чи знаходяться поблизу зони ведення бойових дій.

Проблеми фінансового забезпечення, відсутність інвестицій.

Зростання трансакційних витрат, передусім через здорожчання логістики та обмеження експортних спроможностей агробізнесу.

Продовження спаду виробництва в господарствах населення, в яких за роки збройної агресії РФ проти України обсяги валової продукції зменшилися більше як на 18 %, що свідчить про занепад мотивації селян до господарювання.

Що варто зробити аграріям

Для того, що забезпечити подальший розвиток сільськогосподарського виробництва в Україні, на думку науковців, аграріям необхідно вжити цілий комплекс заходів:

Мінімізувати дії вищезазначених викликів для агровиробників.

Активізувати повернення в обробіток сільськогосподарських угідь, що були заміновані чи забруднені тяжкими металами або іншими шкідливими речовинами;

Збільшити посівні площі у регіонах, які не зазнали прямого воєнного впливу.

Наростити поголів’я всіх видів тварин та птиці насамперед у спеціалізованих підприємствах, що мають більший потенціал до збільшення продуктивності та забезпечення якості.

Стимулювати розвиток та кооперування фермерських господарств, особливо сімейного типу, як найбільш стійкої форми господарювання, насамперед, в умовах широкомасштабної збройної агресії та повоєнної відбудови України.

"За таких умов 2025 рік може стати ключовим для стабілізації функціонування аграрного сектору економіки держави, а подальший його розвиток залежатиме від скорішого настання миру, ефективності галузевої державної політики, адаптації агровиробників до нових викликів, нарощення експортних можливостей та безперервного впровадження інноваційних технологій у сільське господарство", - підкреслюють в ІАЕ.

Там додають, що очікуване у 2025 році виробництво сільськогосподарської продукції дозволить забезпечити внутрішні продовольчі потреби держави. При цьому по окремих видах продукції рівень забезпечення навіть зростатиме – і хоча й не перевершить довоєнний, проте свідчить про стійкість вітчизняного агровиробництва.

Зауважимо, у 2024 році в Україні намолочено 71,4 млн тонн врожаю зернових та олійних культур, який зібраний на площі 19,2 млн га.

За підсумками 2024 року найбільш рентабельними стали олійні культури. Зокрема, для ріпаку цей показник наближається до 60%, для сої — до 40%, а для соняшнику — до 30%. Рентабельність пшениці зросла до 17%, а ячменю — до 25%. Водночас рентабельність вирощування кукурудзи зменшилась вдвічі — до 11%.

Збільшення рентабельності зумовлено насамперед суттєвим зростанням цін на сільгоспсировину у 2024 році. Наприклад, ціна на соняшник із січня до жовтня 2024 року збільшилася майже на 158%. Також цей показник зріс завдяки відновленню експортної активності та зниженням вартості логістики в порівнянні з 2023 роком.