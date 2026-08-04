Украина впервые ударила по продуктовому составу одной из крупнейших сетей РФ

Украинские беспилотники расширили перечень целей в тылу РФ и впервые нанесли удар по объекту продовольственного ритейла. Ранее основными мишенями становились нефтеперерабатывающие заводы и логистические хабы маркетплейсов Wildberries и Ozon.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал The Moscow Times.

Сегодня, 4 августа, около 05:00 дроны атаковали распределительный центр сети "Лента" в Ленинградской области, принадлежащей компании "Севергрупп" миллиардера Алексея Мордашова. На территории хаба вспыхнул пожар, который тушили около четырех часов, один из сотрудников получил ожоги. Объект временно приостановил прием товаров от поставщиков.

Атака заставила крупнейшие продуктовые сети РФ (в частности, X5 Group и "Магнит") срочно просматривать логистику:

Изменение схемы снабжения: ритейлеры предлагают производителям самостоятельно развозить товары по магазинам, чтобы не копить запасы на больших хабах.

Децентрализация складов: компании планируют отказаться от хабов-гигантов в пользу мелких складов для уменьшения рисков паралича поставок.

Рост цен: по оценкам аналитиков, перевод доставки на поставщиков неизбежно приведет к росту расходов и повышению конечных цен на продукты.

Представители ритейла уже обращались к правительству РФ за помощью, однако российская ПВО не способна оградить объекты от массированных атак БПЛА.

Напомним, удары по Wildberries спровоцировали новый кризис в банковской системе России. Масштабные пожары на складах создали долговые риски для финансового сектора более чем на 1,3 трлн рублей.