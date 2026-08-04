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Україна вперше вдарила по продуктовому складу однієї з найбільших мереж РФ

супермаркет
Україна вперше вдарила по продуктовому складу однієї з найбільших мереж РФ / Shutterstock

Українські безпілотники розширили перелік цілей у тилу РФ і вперше завдали удару по об'єкту продовольчого ритейлу. Раніше основними мішенями ставали нафтопереробні заводи та логістичні хаби маркетплейсів Wildberries і Ozon.

Про це повідомляє Delo.ua із посиланням на матеріал The Moscow Times.

Сьогодні, 4 серпня, близько 05:00 дрони атакували розподільчий центр мережі "Лента" в Ленінградській області, яка належить компанії "Сєвєргрупп" мільярдера Олексія Мордашова. На території хабу спалахнула пожежа, яку гасили близько чотирьох годин, один зі співробітників зазнав опіків. Об'єкт тимчасово припинив прийом товарів від постачальників.

Атака змусила найбільші продуктові мережі РФ (зокрема X5 Group та "Магнит") терміново переглядати логістику:

  • Зміна схеми постачання: ритейлери пропонують виробникам самостійно розвозити товари по магазинах, аби не накопичувати запаси на великих хабах.
  • Децентралізація складів: компанії планують відмовитися від хабів-гігантів на користь мережі дрібних складів для зменшення ризиків паралічу поставок.
  • Зростання цін: за оцінками аналітиків, перекладання доставки на постачальників неминуче призведе до зростання видатків та підвищення кінцевих цін на продукти.

Представники ритейлу вже зверталися до уряду РФ по допомогу, однак російська ППО не здатна захистити об'єкти від масованих атак БПЛА.

Нагадаємо, удари по Wildberries спровокували нову кризу в банківській системі Росії. Масштабні пожежі на складах створили боргові ризики для фінансового сектору на понад 1,3 трлн рублів.

Автор:
Максим Кольц