Украинцам предлагают инвестировать в победу через облигацию "Билогорск": какая доходность

облигация
В Дії появилась новая военная облигация с доходностью 15,5% / Правительственный портал

В Украине через приложение "Дія" запустили новую военную облигацию "Билогорск", которая позволяет гражданам инвестировать в поддержку Сил обороны и получать доходность 15,5%.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба "Дії".

Как инвестировать в победу через "Дію"

Инструмент позволяет гражданам поддержать Силы обороны и получить доход от инвестиции.

Облигация стоимостью 1040 грн, доходность составляет 15,5%, а выплата запланирована на 21 июля 2027 года.

Средства от продажи военных облигаций направляются на обеспечение потребностей сил обороны и поддержание экономической стабильности страны.

По данным правительства, украинцы уже приобрели более 25,2 млн военных облигаций через Действие, что обеспечило более 26,1 млрд грн прямой поддержки армии.

Приобрести облигацию можно онлайн в несколько шагов:

  • Открыть приложение "Дія".
  • Выбрать раздел "Военные облигации".
  • Выбрать облигацию, партнера и количество.
  • Подписать и оплатить

Услуга реализована Министерством цифровой трансформации совместно с Министерством финансов Украины, Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку и Национальным банком Украины.

Какие облигации доступны в "Дії"

Военные облигации в "Дії" названы в честь оккупированных родных городов.

  • Бахчисарай.
  • Керчь.
  • Джанкой.
  • Евпатория.
  • Макеевка.
  • Симферополь.
  • Аскания Нова.
  • Ялта.
  • Железный Порт.
  • Новая Каховка.
  • Лазурное.
  • Джарилгач.
  • Гурзуф.
  • Волчанск.
  • Судак.

Военные облигации в "Дії" - это не только инвестиции, но и возможность поддержать экономику и армию страны прозрачно и выгодно.

Напомним, в конце ноября в приложении "Дія" появилась новая военная облигация "Алчевск"  с доходностью от 18,1% годовых и выплатой 22 марта 2028 года.

Автор:
Ольга Опенько