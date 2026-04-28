Украинцам предлагают инвестировать в победу через облигацию "Билогорск": какая доходность

В Украине через приложение "Дія" запустили новую военную облигацию "Билогорск", которая позволяет гражданам инвестировать в поддержку Сил обороны и получать доходность 15,5%.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба "Дії".

Как инвестировать в победу через "Дію"

Инструмент позволяет гражданам поддержать Силы обороны и получить доход от инвестиции.

Облигация стоимостью 1040 грн, доходность составляет 15,5%, а выплата запланирована на 21 июля 2027 года.

Средства от продажи военных облигаций направляются на обеспечение потребностей сил обороны и поддержание экономической стабильности страны.

По данным правительства, украинцы уже приобрели более 25,2 млн военных облигаций через Действие, что обеспечило более 26,1 млрд грн прямой поддержки армии.

Приобрести облигацию можно онлайн в несколько шагов:

Открыть приложение "Дія".

Выбрать раздел "Военные облигации".

Выбрать облигацию, партнера и количество.

Подписать и оплатить

Услуга реализована Министерством цифровой трансформации совместно с Министерством финансов Украины, Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку и Национальным банком Украины.

Какие облигации доступны в "Дії"

Военные облигации в "Дії" названы в честь оккупированных родных городов.

Бахчисарай.

Керчь.

Джанкой.

Евпатория.

Макеевка.

Симферополь.

Аскания Нова.

Ялта.

Железный Порт.

Новая Каховка.

Лазурное.

Джарилгач.

Гурзуф.

Волчанск.

Судак.

Военные облигации в "Дії" - это не только инвестиции, но и возможность поддержать экономику и армию страны прозрачно и выгодно.

Напомним, в конце ноября в приложении "Дія" появилась новая военная облигация "Алчевск" с доходностью от 18,1% годовых и выплатой 22 марта 2028 года.