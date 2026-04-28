Украинцам предлагают инвестировать в победу через облигацию "Билогорск": какая доходность
В Украине через приложение "Дія" запустили новую военную облигацию "Билогорск", которая позволяет гражданам инвестировать в поддержку Сил обороны и получать доходность 15,5%.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба "Дії".
Как инвестировать в победу через "Дію"
Инструмент позволяет гражданам поддержать Силы обороны и получить доход от инвестиции.
Облигация стоимостью 1040 грн, доходность составляет 15,5%, а выплата запланирована на 21 июля 2027 года.
Средства от продажи военных облигаций направляются на обеспечение потребностей сил обороны и поддержание экономической стабильности страны.
По данным правительства, украинцы уже приобрели более 25,2 млн военных облигаций через Действие, что обеспечило более 26,1 млрд грн прямой поддержки армии.
Приобрести облигацию можно онлайн в несколько шагов:
- Открыть приложение "Дія".
- Выбрать раздел "Военные облигации".
- Выбрать облигацию, партнера и количество.
- Подписать и оплатить
Услуга реализована Министерством цифровой трансформации совместно с Министерством финансов Украины, Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку и Национальным банком Украины.
Какие облигации доступны в "Дії"
Военные облигации в "Дії" названы в честь оккупированных родных городов.
- Бахчисарай.
- Керчь.
- Джанкой.
- Евпатория.
- Макеевка.
- Симферополь.
- Аскания Нова.
- Ялта.
- Железный Порт.
- Новая Каховка.
- Лазурное.
- Джарилгач.
- Гурзуф.
- Волчанск.
- Судак.
Военные облигации в "Дії" - это не только инвестиции, но и возможность поддержать экономику и армию страны прозрачно и выгодно.
Напомним, в конце ноября в приложении "Дія" появилась новая военная облигация "Алчевск" с доходностью от 18,1% годовых и выплатой 22 марта 2028 года.